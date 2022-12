Warntag: Gemeinden in Niedersachsen proben für den Ernstfall Stand: 07.12.2022 18:12 Uhr Städte und Kommunen üben am Donnerstag in Niedersachsen für den Ernstfall. Beim bundesweiten Warntag prüfen sie sogenannte Warnmittel und technische Abläufe.

Ab 11 Uhr sollen für 45 Minuten unter anderem Sirenen heulen und Smartphones Alarm anzeigen, teilte das niedersächsische Innenministerium am Mittwoch mit. Das sogenannte Cell Broadcast wird dabei erstmals parallel in allen Bundesländern getestet. Die Sicherheitsbehörden wollen Erkenntnisse für die Inbetriebnahme im Februar 2023 gewinnen. Zudem weisen Warnmeldungen im TV und im Radio auf simulierte Gefahren hin. "Der zweite bundesweite Warntag fällt in eine Zeit, in der der Zivil- und Bevölkerungsschutz intensiv in das Bewusstsein der Menschen gerückt ist", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). "Es geht vor allem darum, sich auf konkrete Ernstfälle vorzubereiten und sich über verschiedene Warn-Szenarien bewusst zu werden."

Land und Bund fördern Sirenen-Standorte in zweistelliger Millionenhöhe

Die Teilnahme am bundesweiten Warntag sei freiwillig, teilte das Innenministerium mit. Dementsprechend könne es vorkommen, dass Kommunen sich nicht beteiligen. Außerdem seien niedersachsenweit Sirenen nicht flächendeckend vorhanden. Dort wo sie vorhanden sind, sind sie aus technischen Gründen teilweise ausschließlich für die Feuerwehr, aber nicht für den Zvilschutz einsetzbar. Der Bund hat in den Jahren 2021 und 2022 in Niedersachsen 623 Sirenenstandorte mit rund acht Millionen Euro gefördert. Das Land habe für die kommenden beiden Jahre ein eigenes Förderprogramm im Umfang von zehn Millionen Euro aufgelegt, hieß es in der Mitteilung.

