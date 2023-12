Warnstreik beim Winterdienst: Glätte in Niedersachsen möglich Stand: 06.12.2023 11:52 Uhr Wegen des Warnstreiks des Winterdienstes können heute Straßen in Niedersachsen nicht geräumt sein. Verkehrsteilnehmer sollen vorsichtig fahren. Einige Schulen setzen auf Distanzunterricht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Verlauf des Tages mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee. Für den Morgen bestand laut DWD eine Glättewarnung für weite Teile Niedersachsens. Aktuell kann es vor allem zwischen Ems und Weser zu Schneefall kommen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hatte bereits am Dienstag die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit gebeten. Komplett ausfallen soll der Winterdienst demnach heute aber nicht, private Firmen sollen einspringen.

Videos 1 Min Kaum Probleme trotz Warnstreik bei Straßenmeistereien Die Jann-Berghaus-Brücke in Leer blieb hochgeklappt, teils wurden Straßen nicht gestreut - doch ein Verkehrschaos blieb aber. (30.11.2023) 1 Min

Schüler im Landkreis Wesermarsch werden online unterrichtet

Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst wechseln die Schulen im Landkreis Wesermarsch heute für einen Tag in den Distanzunterricht. Das teilte der Landkreis mit. Denn: Es fahren heute keine Busse, zudem ist die Hunteklappbrücke an der B212 gesperrt. Auch im nördlichen Landkreis Friesland fällt heute der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus, wie der Landkreis auf seiner Homepage mitteilte. Betroffen ist das Wangerland, Jever, Schortens und Sande. Das Busunternehmen Weser-Ems-Bus habe den Busverkehr heute früh nicht sicherstellen können, hieß es. Eine Notbetreuung sei gewährleistet. In Leer wirkt sich der Warnstreik ebenfalls aus: Die Jann-Berghaus-Brücke bleibt den ganzen Tag über hochgeklappt - Autofahrer müssen über den Emstunnel ausweichen.

Zweiter Warnstreik in zwei Wochen

Wie viele von den 1.200 Straßenmeisterinnen und -meistern am Warnstreik teilnehmen, hatte die Landesbehörde im Vorfeld nicht sagen können. Erst vergangene Woche waren viele Straßenmeistereien in Niedersachsen dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di gefolgt und hatten 24 Stunden ihre Arbeit niedergelegt. In Niedersachsen waren hauptsächlich Bundes-, Landes- und teilweise auch Kreisstraßen von dem Warnstreik betroffen. Ver.di zufolge war ein Notdienst durch private Räumdienste eingerichtet worden.

Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Lohn

Hintergrund des Ausstandes ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften, darunter unter anderem ver.di, wollen mit dem Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber machen. Sie fordern für die Mitarbeitenden 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro sowie 200 Euro mehr für Nachwuchskräfte. In Hannover ist am Vormittag eine Kundgebung geplant. Die Verhandlungen sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.12.2023 | 06:30 Uhr