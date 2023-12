Warnstreik legt Bahnverkehr in Niedersachsen weitgehend lahm Stand: 08.12.2023 09:40 Uhr Wegen des Warnstreiks der GDL müssen Bahnreisende in Niedersachsen mit etlichen Zugausfällen im Nah- und Fernverkehr rechnen. Nur vereinzelt fahren Züge. Auf ausgewählten Strecken sind Notbusse unterwegs.

Der Ausstand dauert bis 22 Uhr. Aber auch danach werden zunächst nicht alle Verbindungen nach Plan fahren können - weil viele Züge nicht dort sind, wo sie eigentlich sein sollten. Erst zum Betriebsstart am Samstag dürfte sich die Situation normalisieren. Im Güterverkehr hatte der Warnstreik schon am Donnerstag um 18 Uhr begonnen. Vier Stunden später weitete die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) den Arbeitskampf auch auf Personenzüge aus. Neben Beschäftigten der Deutschen Bahn (DB) beteiligen sich auch Mitarbeitende des Transdev-Konzerns, zu dem die S-Bahn Hannover sowie die Nordwestbahn gehören. Die DB hofft, rund 20 Prozent des Fernverkehrs aufrechterhalten zu können, wie ein Sprecher mitteilte. Trotzdem geht die Bahn auf ihrer Internetseite davon aus, dass der gesamte Bahnverkehr in Niedersachsen massiv beeinträchtigt werden wird.

Videos 1 Min Pro und Contra: Warnstreik im Bahnverkehr (07.12.2023) Ist der Streik unverhältnismäßig und schadet er der Bahn? Oder ist er ein legitimes Mittel in diesem Arbeitskampf? 1 Min

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Im Regionalverkehr werden je nach Region große Unterschiede erwartet. "Bitte verschieben Sie ihre Reise", schrieb die Bahn mit Verweis auf die erwarteten Zugausfälle auf ihrer Homepage. Bereits erworbene Tickets können laut Bahn auch zu anderen Zeitpunkten genutzt werden. Sitzplatzreservierungen können zudem kostenfrei storniert werden.

Privatbahnen nicht direkt vom Streik betroffen

Die Privatbahnen Metronom, Erixx und Enno sind nach eigenen Angaben nicht von dem Warnstreik betroffen. Die Züge sollen nach Plan fahren, Ausfälle und Verzögerungen seien aber aufgrund bestreikter Stellwerke nicht ausgeschlossen. Die Westfalenbahn, die unter anderem von Braunschweig über Hannover und Osnabrück nach Rheine in Nordrhein-Westfalen fährt, konnte zunächst keine genauen Angaben zu den erwarteten Beeinträchtigungen machen.

Hier fahren die Züge in Niedersachsen nicht mehr:

In Niedersachsen werden folgende Verbindungen der DB von dem Warnstreik betroffen sein:

RE 1 (Norddeich(Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Die Züge verkehren vereinzelt

(Norddeich(Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Die Züge verkehren vereinzelt RE 8 (Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): Die Züge fallen aus

(Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): Die Züge fallen aus RE 9 (Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe): Die Züge verkehren vereinzelt

(Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe): Die Züge verkehren vereinzelt RB 40 (Braunschweig Hbf - Helmstedt): Die Züge verkehren vereinzelt

(Braunschweig Hbf - Helmstedt): Die Züge verkehren vereinzelt RB 44/RB 48 (Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Die Züge fallen aus

(Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Die Züge fallen aus RB 45 (Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt

(Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt RB 46 (Braunschweig Hbf - Herzberg(Harz): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt

(Braunschweig Hbf - Herzberg(Harz): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt RB 80/81 (Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt. Zwischen Göttingen und Northeim können zusätzlich auch die Züge des Metronoms (RE 2) genutzt werden.

(Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt. Zwischen Göttingen und Northeim können zusätzlich auch die Züge des Metronoms (RE 2) genutzt werden. RB 82 (Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Die Züge im Streckenabschnitt Northeim(Han) nach Goslar verkehren im Zweistundentakt

(Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Die Züge im Streckenabschnitt Northeim(Han) nach Goslar verkehren im Zweistundentakt RB 86 (Einbeck Mitte - Göttingen): Die Züge verkehren im Abschnitt Einbeck Mitte nach Einbeck-Salzderhelden im Stundentakt.

(Einbeck Mitte - Göttingen): Die Züge verkehren im Abschnitt Einbeck Mitte nach Einbeck-Salzderhelden im Stundentakt. RE 5 (Cuxhaven - Hamburg Hbf): Folgende Züge auf der Linie fallen heute aus: RE 14535 ab Stade um 21:57 Uhr bis Cuxhaven, RE 14546 von Cuxhaven um 22:37 Uhr bis Stade. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist für die ausfallenden Zugfahrten eingerichtet. Ab etwa 13 Uhr verkehren die Züge der Linie RE 5 zwischen Cuxhaven und Hamburg-Harburg im Zwei-Stundentakt.

(Cuxhaven - Hamburg Hbf): Folgende Züge auf der Linie fallen heute aus: RE 14535 ab Stade um 21:57 Uhr bis Cuxhaven, RE 14546 von Cuxhaven um 22:37 Uhr bis Stade. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist für die ausfallenden Zugfahrten eingerichtet. Ab etwa 13 Uhr verkehren die Züge der Linie RE 5 zwischen Cuxhaven und Hamburg-Harburg im Zwei-Stundentakt. RB 37 (Bremen - Soltau - Uelzen): Die Züge fallen aus. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten.

(Bremen - Soltau - Uelzen): Die Züge fallen aus. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. RB 38 (Hannover - Soltau - Buchholz - (Hamburg-Harburg)): Die Züge fallen aus. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten.

(Hannover - Soltau - Buchholz - (Hamburg-Harburg)): Die Züge fallen aus. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. RB 77 (Bünde - Hameln - Hildesheim): Die Züge fallen aus. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten.

(Bünde - Hameln - Hildesheim): Die Züge fallen aus. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. RB 79 (Hildesheim - Bodenburg): Die Züge fallen aus. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten.

S-Bahn Hannover richtet Busnotverkehr ein

Die S-Bahn Hannover kündigte bereits am Mittwochabend an, dass das gesamte Netz von dem Ausstand betroffen sein wird. Der Betreiber Transdev geht davon aus, dass ein Großteil der Züge ausfallen wird und gegebenenfalls der ganze Betrieb eingestellt werden muss. Ausfälle gab es auch schon vor dem Warnstreik. Züge, die erst nach 22 Uhr ihr Fahrtziel erreicht hätten, fuhren gar nicht erst los. Wenige Stunden vor Beginn des Warnstreiks gab die S-Bahn Hannover bekannt, dass für die Zeit des Warnstreiks ein Busnotverkehr eingerichtet wird. Dieser fährt wie folgt:

7.12. ab 22 Uhr bis Streikende: Hannover Flughafen - Hannover HBF: 2 Busse

8.12. ab 5 Uhr bis Streikende: Hameln - Linden/Fischerhof: 2 Busse

8.12. ab 8.30 Uhr bis Streikende: Celle - Lehrte: 1 Bus

8.12. ab 8 Uhr bis Streikende: Hildesheim - Lehrte: 1 Bus

Angaben zu Zeiten und Strecken gibt es auch auf der Internetseite sbahn-hannover.de. Die S-Bahn weist jedoch darauf hin, dass die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Verbindungen lediglich Richtwerte sind, da die Busse längere Fahrzeiten haben. Zudem seien die Kapazitäten der Busse deutlich geringer als die der Züge. Fahrgäste sollten den Notverkehr daher nur im Notfall nutzen.

Ersatzverkehr mit Bussen auch bei Nordwestbahn

Auch die Nordwestbahn geht von massiven Einschränkungen im Fahrbetrieb aus, wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilte. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde für sieben Verbindungen eingerichtet - allerdings gelten diese mitunter nur für bestimmte Streckenabschnitte. Auch die Nordwestbahn weist daraufhin, dass Abfahrts- und Ankunftszeiten nur Richtwerte sind.

Weser-Ems:

Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen:

Ostwestfalen-Lippe:



Pro Bahn in Niedersachsen kritisiert Streik scharf

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Niedersachsen und Bremen kritisiert den Warnstreik. Der Vorsitzende, Malte Diehl, warf dem GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky vor, sich nicht einigen zu wollen. "Es ist ja nicht so, dass die Deutsche Bahn kein Angebot vorgelegt hätte, es gibt ja eine Verhandlungsgrundlage. Unserer Meinung nach geht es nur darum, sich im Konkurrenzkampf mit der anderen Gewerkschaft der EVG zu profilieren", sagte Diehl dem NDR Niedersachsen. Der Warnstreik sei inakzeptabel, da der öffentliche Personenverkehr Teil der Daseinsvorsorge sei und deswegen besondere Umsicht in Tarifverhandlungen zu erwarten sein sollte. Inakzeptabel sei ebenfalls die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung bei gleichzeitigem Personalmangel. "Dann fallen ja noch mehr Züge aus", sagte Diehl.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.12.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr