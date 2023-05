Volkswagen zieht sich vollständig aus Russland zurück Stand: 19.05.2023 12:55 Uhr Der VW-Konzern verkauft sein Werk im russischen Kaluga an die Handelsgruppe Avilon. Der Schritt bedeutet einen vollständigen Rückzug von Volkswagen aus Russland.

Die Verkaufsentscheidung gaben die Wolfsburger am Freitag bekannt. VW hatte laut Medienberichten von dieser Woche zuvor in Moskau die Genehmigung für den Verkauf seiner Vermögenswerte in Russland für 125 Millionen Euro an Avilon erhalten. Einen entsprechenden Antrag habe eine zuständige Regierungskommission abgesegnet, teilte die Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag in Moskau mit. Die Entscheidung markiert de facto das Aus eines eigenständigen Russland-Geschäfts beim Autokonzern.

Zukunft in Russland blieb zunächst offen

Bereits im März vergangenen Jahres, kurz nach dem Angriff auf die Ukraine, hatte VW die Fertigung in den damals zwei Fabriken in Russland ausgesetzt. Zudem stoppte der Automobilhersteller den Export von Fahrzeugen aller Konzernmarken nach Russland. Allerdings war die grundsätzliche Zukunft von VW in dem Bundesstaat nach dem Krieg gegen die Ukraine zunächst offen geblieben.

