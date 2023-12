Volkswagen: "Effizienzprogramm" soll bis Weihnachten stehen Stand: 06.12.2023 16:08 Uhr Das VW-Management hat die Belegschaft in Wolfsburg am Mittwoch über erste Details des Sparprogramms bei der Kernmarke VW informiert. Das "Effizienzporgramm" soll noch vor Weihnachten stehen.

"Unsere Verhandlungen mit dem Unternehmen sind auf der Zielgeraden", sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo am Mittwoch laut Mitteilung bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg. "Die Eckpunkte des Sparprogramms sollen bis zum Jahresende festgelegt werden." Sie sei zuversichtlich, dass dies bis Weihnachten gelinge, sagte Cavallo. Bei der Betriebsversammlung am Mittwoch, die hinter verschlossenen Türen stattfand, ging es zunächst nur um Eckpunkte. Rund zehn Milliarden Euro sollen in den kommenden drei Jahren eingespart werden.

Sparmaßnahme: Bau von Entwicklungszentrum gestrichen

Markenchef Thomas Schäfer kündigte auf der Versammlung eine erste konkrete Sparmaßnahme an: Der geplante Neubau des Entwicklungszentrums "Campus Sandkamp" werde gestrichen. Statt 800 Millionen Euro in den Neubau zu investieren, wolle man nun für 450 Millionen Euro bestehende Gebäude aufrüsten. Das im Sommer angekündigte "Performance Programm" soll die Kosten von Europas größtem Autobauer bis 2026 um zehn Milliarden Euro senken und die Umsatzrendite von zuletzt 3,4 auf 6,5 Prozent erhöhen.

"Effizienzpogramm" nur mit Stellenabbau möglich

Konzern und Betriebsrat verhandeln seit Oktober. Schäfer zeigte sich mit den Gesprächen zufrieden. "Wir kommen gut voran", sagte er. Wesentliche Teile seien bereits beschlossen und würden umgesetzt. Bereits im November war bekannt geworden, dass im Zuge des "Effizienzprogramms" Tausende Stellen eingekürzt werden sollen, um Kosten zu sparen - etwa durch Altersteilzeit. Ohne Stellenabbau werde es nicht gehen, betonte Schäfer. "Wir müssen bei Volkswagen künftig an vielen Ecken mit weniger Leuten auskommen."

Belegschaft hat Beschäftigungsgarantie bis 2029

Kurzfristig entlassen kann VW Mitarbeitende nicht, für die derzeitige Belegschaft gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2029. Der Autobauer plant jedoch, vorerst keine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Konkurrenzunternehmen wie Tesla oder E-Auto-Bauer aus China produzieren deutlich billiger und haben dadurch mehr Spielraum, um beispielsweise in Zukunftsfelder wie autonomes Fahren zu investieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW