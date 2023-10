Stand: 26.10.2023 18:18 Uhr VW-Geschäftszahlen: Konzern ringt mit Sparprogramm

Volkswagen bestätigte am Donnerstag seine Gewinnzahlen im dritten Quartal. Das Unternehmen erwirtschaftete zwischen Juli bis September 2023 einen Gewinn nach Steuern von 4,35 Milliarden Euro. Damit stieg der Gesamtumsatz um 12 Prozent auf 78,8 Milliarden Euro. Der Autobauer hat allerdings im Vorjahresquartal Abschreibungen in Milliardenhöhe getätigt. "Betrachtet man allein die operative Marge im dritten Quartal, dann sollte uns das ein Warnsignal sein", sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz. "6,2 Prozent Umsatzrendite sind zu wenig, um entschlossen in die Zukunft investieren zu können." VW befindet sich aktuell in Verhandlungen mit dem Betriebsrat über ein selbst auferlegtes Sparprogramm. Der Konzern hatte in der vergangenen Woche seine Gewinn-Erwartungen aus dem Tagesgeschäft für das Gesamtjahr zurückgenommen. Grund sind Sicherungsgeschäfte für Rohstoffe und Energie, die in diesem Jahr unter anderem durch Inflationen und Zinsen deutlich teurer sind als zunächst erwartet.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW