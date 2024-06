Viele Zahnärzte in Niedersachsen lassen Dienstag die Praxis zu Stand: 17.06.2024 14:10 Uhr Aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik rufen verschiedene zahnärztliche Organisationen in Niedersachsen zu vorübergehenden Praxisschließungen auf. Sie fordern weniger Bürokratie und mehr Geld.

Mehr als 1.100 Zahnärztinnen und Zahnärzte schließen nach Angaben der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) am Dienstag voraussichtlich ihre Praxen. Für zahnmedizinische Notfälle sei eine Notfallbereitschaft organisiert. "Patientinnen und Patienten werden in der Regel via Anrufbeantworter darüber informiert, welche Praxis in dem jeweiligen Bereich - insbesondere für die Behandlung von Schmerzpatienten - am Aktionstag zur Verfügung steht", teile die Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen (KZVN) auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit.

Videos 3 Min Zahnärzte demonstrieren vor dem Landtag für mehr Geld Die Zahnärzte fühlen sich durch Politik und Krankenkassen gegängelt - auch Stefan Liepe, der eine Praxis in Hannover betreibt. (13.09.2023) 3 Min

Versorgungslücken in ländlichen Regionen befürchtet

Die Protestaktion am Dienstag läuft unter dem Motto "Mund auf - Praxis zu!". "Die wohnortnahe Patientenversorgung ist gefährdet wie nie zuvor", so ZKN-Präsident Henner Bunke. Bürokratie, Budgetierung, Inflation und Fachkräftemangel hinderten immer mehr junge Zahnärztinnen und Zahnärzte daran, eine eigene Praxis zu gründen, heißt es in einer Mitteilung der ZKN. Gleichzeitig näherten sich viele ältere Zahnärzte dem Ruhestand. Dies führe zu einem drohenden Praxissterben und dramatischen Versorgungslücken, besonders in ländlichen Regionen Niedersachsens.

51 Tage pro Jahr nur für Verwaltung

Schon jetzt müssen Patientinnen und Patienten oft lange auf einen Zahnarzttermin warten. Laut ZKN werden in zahnärztlichen Praxen inzwischen im Durchschnitt 51 Arbeitstage pro Jahr nur für Verwaltungstätigkeiten aufgewendet. "Diese Zeit würden wir lieber in die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten investieren", sagt Markus Braun, Vorsitzender des Landesverbands Niedersachsen des Freien Verbands Deutscher Zahnärzte (FVDZ).

Protest auch in anderen Bundesländern

Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie deren Fachpersonal können am Aktionstag laut ZKN ein digitales Fortbildungsangebot nutzen, um sich weiterzubilden. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung im Land Bremen und die Zahnärztekammer Bremen teilten mit, dass sie den Protesttag in Niedersachsen unterstützen. Parallel dazu sollen auch in Berlin, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Protestaktionen der Zahnärztinnen und Zahnärzte stattfinden. In den vergangenen Monaten hat es immer wieder in mehreren Bundesländern Proteste von Zahnarztpraxen gegen die Gesundheitspolitik gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.02.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik