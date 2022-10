Viele Krankheitsausfälle: Briefe kommen verspätet an Stand: 16.10.2022 10:41 Uhr In Norddeutschland haben die Menschen seit einigen Wochen stellenweise ihre Post verspätet bekommen. Auch in niedersächsischen Regionen hat es punktuell Probleme gegeben, sagte ein Sprecher dazu.

Grund seien für die Jahreszeit unerwartet viele Krankheitsfälle. Die Post entschuldigt sich und wirbt zugleich um Mitarbeiter. Die Bundesnetzagentur verzeichnete allein im dritten Quartal rund 11.500 Beschwerden über die Post. Dabei ging es meist um verspätete oder verloren gegangene Briefe. Laut der Behörde gab es allein im September knapp 5.000 Beschwerden. Um neue Mitarbeiter insbesondere für die Zustellung zu gewinnen wirbt das Unternehmen mit Tariflöhnen, geregelten Arbeitszeiten und Sozialversicherung.

VIDEO: Ärger mit der Deutschen Post: Briefe kommen nicht an (30.08.2021) (6 Min)

Viele Beschwerden in Northeim

Dabei hat sich die Beschwerdelage im dritten Quartal nochmals verschärft. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2022 waren es rund 8.900 Beschwerden gewesen und im ganzen Vorjahr 15.100. Unter anderem in Northeim gab es in diesem Sommer viele Probleme mit zu spät zugestellter Post. Auch dabei ging es in erster Linie um verspätete Briefzustellungen.

