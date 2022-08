Stand: 12.08.2022 10:18 Uhr Postbote in Steinhude hortet zu Hause Tausende Briefe

Ein Postbote aus Steinhude in der Region Hannover soll mehrere tausend Briefe nicht zugestellt und stattdessen zu Hause aufbewahrt haben. Bereits am Mittwochmorgen wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei fanden die Polizisten Briefe, die zwischen April und Juni dieses Jahres abgeschickt wurden. Die Beamten transportierten die unterschlagene Post säckeweise in einem Transporter ab. Der 24-Jährige, der bei einem privaten Postdienstleister beschäftigt ist, soll den Absendern der Briefe die Zustellurkunden zurückgeschickt haben. Daher mussten diese davon ausgehen, dass die Briefe ihr Ziel erreicht hatten.

