Viel Leerstand: Wie Senioren den Wohnraummangel lindern können Stand: 10.04.2024 16:37 Uhr Beim Wohnungsbau-Tag in Berlin geht es vor allem um Neubau. Dabei werden 60 Prozent der Eigenheime in Deutschland nur von ein oder zwei Personen genutzt. Ein Beispiel aus Osnabrück zeigt: Da ist noch Potenzial.

von Göran Ladewig

Im Haus von Gabi und Heinrich Leufker im Osnabrücker Stadtteil Sutthausen ist vor einiger Zeit wieder mehr Leben eingekehrt. Die Kinder sind schon seit vielen Jahren ausgezogen. Daher standen diese Zimmer leer, waren ungenutzt, mussten aber trotzdem geheizt und sauber gehalten werden. Völlig überflüssig, fanden die Leufkers. Daher ihre Idee: Die beiden oberen Stockwerke baulich abtrennen und als Wohnung vermieten. Dazu haben sie im Eingangsbereich eine zusätzliche Wand eingezogen, eine Tür versetzt und eine weitere eingebaut.

Seniorenwohnung wird zum Mehrgenerationenhaus

So kann die neue Bewohnerin - Yasemin Güvendi - ihre Wohnung ganz unabhängig von den Leufkers betreten. Die 28-jährige Lehrerin wohnt seit etwas mehr als einem Jahr in der 75-Quadratmeter-Wohnung. Nachmittags tauscht sie sich gerne mit dem Ehepaar aus, ihrer "Ersatz-Mama und Ersatz-Papa", wie sie sagt. Beide Seiten finden das Zusammenleben sehr angenehm. Ein weiterer Vorteil für die Senioren: Sie müssen jetzt kaum noch Treppen steigen. Außerdem haben sie im Zuge des Umbaus das Bad und die Türen barrierefrei umgestaltet. So hoffen sie, möglichst lange in dem Haus wohnen bleiben zu können, in ihrem gewohnten Umfeld.

Stadt Osnabrück unterstützt Senioren beim Umbau

Die Stadt Osnabrück fördert Planungskosten, Umbaumaßnahmen und Reaktivierung ungenutzten Wohnraums mit bis zu 9700 Euro pro Wohneinheit. Lange sei das Interesse daran marginal gewesen, berichtet Sabine Steinkamp von der städtischen Kontaktstelle Wohnraum. Mittlerweile steige es an. Auch der Osnabrücker Stadtrat sieht viel Potenzial und hat im November 2023 ein entsprechendes Pilotprojekt auf den Weg gebracht. Könnte man mehr Senioren zum Umbau oder gar Umzug in eine kleinere Wohnung bewegen, dann müsste sich Osnabrück "über Neubau nicht mehr unterhalten", meint Steinkamp.

So viel Potenzial sieht die Wissenschaft

Studien zufolge können sich ein Viertel bis die Hälfte der Senioren in Deutschland grundsätzlich vorstellen, noch einmal umzuziehen. Laut einem von der Immobilienagentur Pantera AG beauftragten Gutachten könnten so im besten Fall weit mehr als 400.000 Wohnungen für jüngere Menschen frei werden. Ein gewaltiger Faktor, denn nach Zahlen des Eduard-Pestel-Instituts für Systemforschung fehlen in Deutschland etwa 700.000 Wohnungen.

Senioren wollen umziehen - haben aber hohe Ansprüche

Die Stadt Osnabrück will künftig eine Serie von "Wohncafés" organisieren, bei denen Senioren erste Informationen zum Thema Umzug erhalten. Zur Auftaktveranstaltung im Stadtteil Lüstringen sind kürzlich zehn Interessierte erschienen. Sie alle denken über einen Umzug in eine kleinere und barrierefreie Wohnung nach, in der sie im Alter möglichst lange leben können. Viele von ihnen würden eine solche gern im angestammten Stadtteil finden, um ihr soziales Umfeld zu behalten. Außerdem wünschen sie sich in der Nähe Grünanlagen, Einkaufsmöglichkeiten und Bushaltestellen.

Größtes Hindernis beim Umzug: Das Geld

Eine neue, kleinere Wohnung zu kaufen oder zu mieten, würde die Senioren auf dem angespannten Immobilienmarkt allerdings viel Geld kosten. Die Osnabrückerin Annett Gläser hat das für sich durchgerechnet: "Wir müssten das Haus verkaufen, wir müssten all unser Gespartes drauflegen und hätten dann eine kleine Wohnung dafür." Für sie zu unattraktiv. Dabei sei diese Rechnung unvollständig, merkt Beraterin Steinkamp an. Schließlich sei ein größeres Haus mit höheren Nebenkosten verbunden. Und wenn die Senioren es eines Tages nicht mehr selbst bewirtschaften können, würden auch die Putzfrau und der Gärtner zu Buche schlagen. Bei allen Überlegungen sei entscheidend, sagt Heinrich Leufker, der sich schon verkleinert hat: "Das Wichtigste ist, das früh genug zu machen, wenn man noch einigermaßen fit ist."

