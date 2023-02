Vermisste vom Würmsee: Mordanklage gegen 54-Jährigen Stand: 08.02.2023 11:10 Uhr Im Vermisstenfall der 56-jährigen Kerstin Simone G. aus Burgwedel hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen einen Mann erhoben. Der 54-Jährige soll die Vermisste erstochen zu haben.

Die Leiche ist unauffindbar. DNA-Spuren und ein Blitzerfoto in der Nähe des Tatortes brachten die Polizei auf die Spur des Mannes aus Warburg in Ostwestfalen. Die Beamten fassten den Verdächtigen Ende Oktober vergangenen Jahres in Schweden. Er sei vorbestraft und soll wenige Tage vor der Tat eine Seniorin ausgeraubt haben. Auch dafür steht er vor Gericht.

VIDEO: Vermisste aus Burgwedel: Tatverdächtiger gefasst (26.10.2022) (1 Min)

Spurenlage weist auf Gewaltverbrechen hin

Die Vermisste lebte in der Nähe des Würmsees in Burgwedel in der Region Hannover. Sie wurde am 10. September zuletzt gesehen. Am folgenden Sonntag kam sie nicht zu einem Treffen mit einer Freundin, die daraufhin die Polizei alarmierte. Wegen der Spurenlage an ihrem Wohnort hatten die Beamten damals mitgeteilt, dass ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen sei.

