Vermisste aus Burgwedel: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Nach dem Verschwinden der 56-jährigen Kerstin Simone G. aus Burgwedel bei Hannover geht die Polizei weiter von einem Tötungsdelikt aus und sucht nach einem Verdächtigen. Unter dringendem Tatverdacht stehe ein 54-Jähriger aus Warburg in Nordrhein-Westfalen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei aus Hannover am Dienstag mit. Da der Aufenthaltsort unbekannt ist, wird öffentlich mit einem Foto nach dem Mann gesucht. Die Ermittler wollen auch wissen, wo das Fahrzeug des Gesuchten zuletzt gesehen wurde. Es handelt sich um einen silbernen Wagen älteren Baujahrs. Der Gesuchte ist laut Polizei sehr mobil und könnte sich im gesamten Bundesgebiet oder auch im benachbarten europäischen Ausland aufhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 56-Jährige am 10. September zuletzt gesehen worden. Am folgenden Sonntag kam sie nicht zu einem Treffen mit einer Freundin, die einen Tag später die Polizei alarmierte. Wegen der Spurenlage an ihrem Wohnort hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen sei.

