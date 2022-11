Stand: 09.11.2022 12:30 Uhr Vermisste 56-Jährige: Schweden hat Verdächtigen ausgeliefert

Der gesuchte Verdächtiger in einem möglichen Tötungsdelikt in der Region Hannover sitzt jetzt in Deutschland in Untersuchungshaft. Schwedische Behörden haben den 54 Jahre alten Robert E. vergangenen Freitag ausgeliefert, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft Hannover meldete. Der 54-Jährige aus dem Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen steht demnach im Verdacht, die 56 Jahre alte Kerstin Simone G. aus Burgwedel getötet und ihre Leiche - möglicherweise in der Nähe des Würmsees - versteckt zu haben. Nach einem Hinweis von Zielfahndern des Landeskriminalamtes hatten schwedische Ermittler den Verdächtigen festgenommen. Der Mann habe sich laut Staatsanwaltschaft nicht zu den Vorwürfen eingelassen.

