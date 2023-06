Unwetterlage im Norden: Überschwemmungen durch extremen Starkregen Stand: 22.06.2023 21:41 Uhr Über weite Teile Norddeutschlands zieht am Abend und in der Nacht ein starkes Unwetter hinweg. In Niedersachsen kam es bereits zu Hagelschlägen, Überflutungen und vollgelaufenen Kellern. Der Zugverkehr ist beeinträchtigt. Starkregen und Gewitter sollen auch über Hamburg sowie Teile von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Um 23.45 Uhr berichtet das NDR Fernsehen mit einer weiteren Sondersendung.

In mehreren niedersächsischen Landkreisen mussten am späten Nachmittag und am Abend bereits Feuerwehr und Rettungskräfte ausrücken: Im Landkreis Northeim stürzten den Angaben zufolge Bäume um, Gullideckel wurden hochgedrückt. In Hann. Münden regnete es stark, dort standen mehrere Straßen unter Wasser, ebenso in Hildesheim. Dort meldete die Feuerwehr viele Einsätze. In Einbeck waren mehrere Ortsteile von einem Stromausfall betroffen. Hagelschläge gab es demnach unter anderem im Landkreis Göttingen. Im Stadtgebiet von Göttingen sprach die Polizei dagegen von "einem lauen Sommergewitter". In Lingen (Landkreis Emsland) wurde das Open-Air-Konzert von Sänger Sting abgesagt.

Im weiteren Verlauf des Abends und in der Nacht ziehen die Unwetter mit Starkregen zwischen 30 und 60 Litern pro Quadratmeter sowie Gewittern nach DWD-Angaben über Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern weiter Richtung Nordosten. Auch dort sind Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich. Erdrutsche können demnach ebenfalls auftreten. Der DWD riet vom Aufenthalt im Freien ab und empfahl Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Warnung vor "extremem Unwetter"

Für fast ganz Niedersachsen war zuvor eine Unwetterwarnung ausgegeben worden, nur die Nordseeküste bleibt verschont. Für Teile der Region Hannover und Südniedersachsen galt zeitweise eine amtliche Gefahrenmitteilung. Der DWD warnte in diesem Gebiet - von Göttingen über Goslar und Peine bis Gifhorn - vor extremem Unwetter. Bis in den späten Abend seien auch Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde und kleinkörniger Hagel möglich. Eine zwischenzeitliche Warnung vor möglichen Tornados wurde am Abend aufgehoben.

Laut DWD bestehe bei der Unwetter-Lage Lebensgefahr durch Blitzschlag, Sturmschäden und umstürzende Bäume. Daher solle von Bäumen, Türmen, Gebäuden, Gerüste und Masten Abstand gehalten werden. Zu Hochspannungsleitungen soll mindestens eine Distanz von 20 Metern eingehalten werden.

Bahn: Zugverkehr im Norden beeinträchtigt

Bei der Deutschen Bahn kommt es wegen des Unwetters zu Einschränkungen im Zugverkehr. In der Mitte und im Norden Deutschlands sei der Zugverkehr durch Unwetterschäden beeinträchtigt, teilte die Deutsche Bahn am frühen Abend mit. Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Strecke von Fulda über Kassel nach Göttingen ist gesperrt. ICE/IC-Züge aus Richtung Norden enden und beginnen in Hannover.

Reisende sollten sich generell im Vorfeld noch einmal online informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt. Zuvor hatte die Bahn bereits die Zugbindung für Reisen am Donnerstag und Freitag aufgehoben.

Starkregen: Mehr als 100 Liter pro Quadratmeter möglich

"Die Gewitterzellen haben sich inzwischen intensiviert, sie bilden sogenannte Superzellen", hatte Wetterexperte Frank Böttcher am späten Nachmittag auf NDR Info gesagt. Er prognostizierte für Teile von Niedersachsen infolge des Unwetters Niederschlagsmengen von mehr als 100 Liter je Quadratmeter binnen sechs Stunden, für den Raum Hamburg 50 bis 75 Liter.

"Punktuell kann es im südwestlichen und mittleren Niedersachsen zu Niederschlagsmengen um 150 Liter je Quadratmeter kommen", sagte Böttcher dem NDR. Das entspräche der Menge, die in einigen Regionen normalerweise in ein bis zwei Monaten fällt.

Warnung vor Hochwasser

Die starken Regenfälle, Gewitter und Sturmböen sollen in Teilen Norddeutschlands auch in der Nacht zu Freitag anhalten - deshalb wurde vor möglichen Hochwassern gewarnt. "Auch fern von Gewässern können Überflutungen auftreten", erklärte die Hochwasservorhersagezentrale in Hildesheim.

Die Experten erwarten zu späterer Stunde auch für Teile Mecklenburg-Vorpommerns neue Starkregenfälle, die vom Südwesten aus über das Land ziehen. Im südlichen und südöstlichen Binnenland seien dort in der Nacht zu Freitag lokal extrem heftiger Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

Mulden und Unterführungen meiden

Die kräftigen Gewittergüsse können nicht in tiefere Erdschichten eindringen. Sie fließen oberflächlich ab. So können sich große Wassermassen sammeln und Sturzfluten verursachen. Deswegen ist es wichtig, Mulden und Unterführungen zu meiden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat zudem Tipps auf seiner Website veröffentlicht.

Wie verhalte ich mich bei Starkregen?

Im Gebäude bleiben

Strom in Räumen abschalten, die von eindringendem Wasser gefährdet sind

Auf Nachbarn und hilfsbedürftige Personen achten

Wettermeldungen verfolgen

Mobiltelefon nur im Notfall nutzen, wegen Netz-Überlastungsgefahr

Im Notfall 112 wählen

Auflockerungen am Freitag

"Am Freitagnachmittag gibt es dann im Norden wieder viel Sonnenschein - ganz so, als sei nichts gewesen", richtete Wetterexperte Böttcher auf NDR Info den Blick auch nach vorne. Die Tageshöchsttemperaturen sollen in Schleswig-Holstein bei maximal 24 Grad liegen, in Niedersachsen und Hamburg um 23 Grad sowie in Mecklenburg-Vorpommern bei höchstens 21 Grad. Laut DWD kann es noch vereinzelt Gewitter geben, es sei aber überwiegend trocken.

