Uni-Ranking: Göttinger Universität ist Spitze im Norden Stand: 02.09.2023 13:48 Uhr Im weltweiten Universitäts-Vergleich haben sich zehn Hochschulen aus Norddeutschland unter den ersten 1.000 platziert. Auf der ARWU-Bestenliste von Shanghai Ranking sind insgesamt 45 Unis aus Deutschland genannt.

Das Academic Ranking of World Universities (ARWU) vergleicht seit 2003 jedes Jahr mehr als 2.500 Hochschulen rund um den Globus. Die besten 1.000 Plätze werden in der jährlichen Bestenliste veröffentlicht. Die Spitzenplätze der Top Ten belegen ausschließlich Traditions-Hochschulen aus den USA und Großbritannien. Doch auch norddeutsche Unis haben es in die Bestenliste geschafft. Als beste deutsche Universität weltweit wird die Universität Heidelberg auf Platz 55 genannt. Ab Platz 100 sind die Platzierungen in Gruppen zusammengefasst.

Die norddeutschen Hochschulen im ARWU-Ranking

1. Universität Göttingen (weltweit Platz 151-200)

2. Universität Hamburg (201-300)

2. Universität Kiel (201-300)

4. Medizinische Hochschule Hannover (401-500)

5. Leibniz Universität Hannover (501-600)

5. Universität Rostock (501-600)

7. Universität Bremen (601-700)

7. Universität Lübeck (601-700)

9. Technische Universität Braunschweig (701-800)

10. Universität Oldenburg (801-900)

MHH-Präsident: "Gut fürs internationale Renommee"

Grundlage des Shanghai-Rankings ist in erster Linie die Expertise in der Forschung. Kriterien sind beispielsweise die Anzahl gewonnener Nobelpreise, Veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder auch, wie häufig die Universität zitiert wurde. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) landete auf der ARWU-Liste im Mittelfeld. MHH-Präsident Michael Manns sieht das als großen Erfolg. Er ist überzeugt, dass dies das internationale Renommee stärke.

Ministerium: Wenig Aussagekraft über Qualität der Ausbildung

Das Shanghai-Ranking gilt als sehr bekannt und wird auch relativ viel zitiert. Die Zahl der Kriterien ist aber im Vergleich zu anderen Ranglisten gering, sagt eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums. Außerdem gebe die Liste keine Auskunft über die Qualität der Ausbildung an den Hochschulen. Die wird nämlich vom Times Higher Education Magazin erhoben. Wie beim Shanghai Ranking hat es auch dort keine deutsche Uni unter die 20 Besten der Welt geschafft. Göttingen liegt da auf Platz 119.

ARWU-Top Ten und beste deutsche Universitäten

1. Harvard University (USA)

2. Stanford University (USA)

3. Massachusetts Institute of Technology (USA)

4. University of Cambridge (GB)

5. University of California, Berkeley (USA)

6. Princeton University (USA)

7. University of Oxford (GB)

8. Columbia University (USA)

9. California Institute of Technology (USA)

10. University of Chicago (USA)

55. Universität Heidelberg

59. Technische Universität München

59. Universität München

67. Universität Bonn

101.-150. Universität Freiburg

151.-200. Goethe Universität Frankfurt

151.-200. Universität Köln

151.-200. Universität Göttingen

151.-200. Universität Tübingen

VIDEO: 225 Jahre Universität Göttingen (tlw. stumm) (16.11.1962 (23 Min)

