Trotz Kritik: Bundestag beschließt Krankenhaustransparenzgesetz

Stand: 20.10.2023 11:01 Uhr

Am Donnerstagabend hat der Bundestag das Krankenhaustransparenzgesetz beschlossen. Ein komplizierter Name für ein Gesetz, das Klarheit schaffen will. Kritik kommt unter anderem aus Niedersachsen.