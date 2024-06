Toter auf Festival: Keine Hinweise auf Fremdverschulden Stand: 12.06.2024 16:15 Uhr Der auf einem Festivalgelände in Sachsen-Anhalt tot gefundene 37-Jährige aus Niedersachsen ist offenbar nicht durch ein Gewaltverbrechen gestorben. Er hatte das Hive Festival in Gräfenhainichen besucht.

Die rechtsmedizinische Untersuchung habe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Eine Zeugin hatte den Mann laut Polizei am Montagmorgen gegen 5 Uhr vor dessen Zelt auf einem Campingplatz des Ferropolis-Geländes entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt lief auf dem Gelände in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) der Rückreiseverkehr, wie eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen sagte. Die Ermittlungen hatte die Polizei nach eigenen Angaben in alle Richtungen geführt. Außer dem Alter konnte die Polizei auf Nachfrage von NDR Niedersachsen keine weiteren Angaben zu der Identität des Mannes machen.