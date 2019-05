Stand: 21.05.2019 08:27 Uhr

Tief "Axel": Wasserschaden im Klinikum Helmstedt

Mit teils heftigen Regenfällen hat sich Tief "Axel" in der Nacht zu Dienstag in Niedersachsen bemerkbar gemacht. Besonders im Süden und Osten des Landes liefen Straßen und Keller voll. Die Feuerwehren mussten zu Hunderten Einsätzen ausrücken. In Helmstedt verursachten die Wassermassen einen schweren Schaden, sodass mehrere Patienten verlegt werden mussten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Verstopftes Fallrohr bricht und Wasser flutet Flure

In dem Helios-Klinikum habe ein verstopftes Fallrohr den Regen nicht mehr fassen können und sei gebrochen. Durch das austretende Wasser seien Teile der Decke im ersten Stock heruntergekommen, berichtete die Ortsfeuerwehr Helmstedt. Das Wasser habe sich auf den Fluren ausgebreitet. Zwei Patienten der Intensivstation seien daraufhin in andere Kliniken gebracht worden. Zudem habe der Kreißsaal geräumt werden müssen. Zwei Neugeborene wurden laut Ortsfeuerwehr auf eine andere Station verlegt.

Voll gelaufene Keller, überschwemmter Supermarkt

In Bad Pyrmont wurden durch den heftigen Regen Gully-Deckel hochgedrückt, in den Landkreisen Northeim, Göttingen und Wolfenbüttel wurden zahlreiche Straßen überflutet. Zudem standen Keller unter Wasser. Mit einem "blauen Auge", so die Feuerwehr, sei - anders als im vergangenen Jahr - Bad Gandersheim davon gekommen. Dort trat die Gande zwar über die Ufer, mithilfe starker Pumpen habe die Feuerwehr das Wasser jedoch aufhalten können.

Tief "Axel" ist weitergezogen

In Niedersachsen ist die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) inzwischen aufgehoben. "Axel" ist inzwischen nach Nordrhein-Westfalen, Hessen und Thüringen weitergezogen und erreicht später Polen.

Weitere Informationen Vorhersage Wetter Niedersachsen Wie sich das Wetter im Norden entwickelt, erfahren Sie auf dieser Seite. Außerdem können Sie die Aussichten für Ihren Ort abrufen. mehr Wie wird das Wetter im Norden? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.05.2019 | 07:00 Uhr