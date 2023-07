Ticket-Preis in Niedersachsens Freibädern bleibt stabil Stand: 23.07.2023 14:51 Uhr Inflation und steigende Energiekosten sorgen für teils massive Preissteigerungen in vielen Lebensbereichen. In Niedersachsens Freibädern bleiben die Preise derweil weitgehend stabil.

Die Landeshauptstadt Hannover teilt mit, dass der Preis seit 2018 nicht erhöht worden ist. So kostet etwa der Eintritt ins städtische Lister Bad 4,50 Euro für Erwachsene, für Kinder und Schüler 2,50 Euro. In Göttingen betreibt eine städtische Gesellschaft drei Freibäder. Die Stadt gleicht die Defizite aus. Dort zahlen Erwachsene 3,50 Euro, Kinder 2,20 Euro. Auch im Olantis Freibad in Oldenburg bleiben die Tickets mit 4 Euro für Erwachsene und 2,50 für Kinder und Jugendliche stabil.

VIDEO: Freibadsaison beginnt mit schönstem Sommerwetter (3 Min)

Leichter Preisanstieg in Braunschweig und Osnabrück

Leicht angezogen haben die Preise im Stadtbad in Braunschweig. Erwachsene müssen zwischen 20 und 40 Cent mehr zahlen, der Eintrittspreis steigt damit je nach Freibad auf 3,90 Euro bis 5,20 Euro. Für Kinder kostet das Schwimmen zwischen 20 und 50 Cent mehr als im Vorjahr, wodurch die Tickets von 2,90 Euro bis 4,20 Euro kosten. Auch in Osnabrück haben die Preise laut Stadtwerken um sechs bis zwölf Prozent angezogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.07.2023 | 15:00 Uhr