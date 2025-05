Brand auf Recyclinghof in Hatten: A28 weiter gesperrt Stand: 19.05.2025 06:49 Uhr Nach einem Brand auf einem Recyclinghof in Hatten ist die A28 zwischen Oldenburg und Bremen weiterhin gesperrt. Ursache ist ein Mobilfunkmast, der auf die Autobahn stürzen könnte.

Seit Sonntagabend sind Experten von Abbruch- und Kranunternehmen im Einsatz, um den oberen Teil des bis zu 55 Meter hohen Turms zu demontieren. Der entscheidende letzte Schritt sei noch nicht geschafft, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am Montagmorgen. Nun drohen weitere Verzögerungen: Bei den Arbeiten auf dem Gelände in Hatten (Landkreis Oldenburg) habe sich am Morgen herausgestellt, dass ein eingesetzter Kran nicht tragfähig genug ist und ersetzt werden muss. Wie lange das dauert, ist unklar. Die Polizei geht von heute Mittag aus. Wann in der Folge die A28 wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, konnte der Sprecher am Morgen nicht abschätzen.

A28 gilt als Hauptverkehrs-Achse - Staus erwartet

Videos 1 Min Nach Großbrand in Hatten: A28 weiterhin gesperrt Laut Polizei droht ein Funkturm umzustürzen. Er war bei einem Feuer auf einem Schrottplatz beschädigt worden 1 Min

Die A28 ist bereits seit mehreren Tagen zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und Hude in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass dies insbesondere im nun angelaufenen Berufsverkehr für lange Staus und Verkehrsbehinderungen sorgen könnte. Die Autobahn sei eine Hauptachse, sagte Jannik Stiller, Sprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg dem NDR am Sonntag. Durch die Sperrung drohe insbesondere im Lkw-Verkehr auch auf den Umleitungsstrecken Stillstand, sagte Stiller.

Hunderte Autos, Werkstätten und Büroräume in Flammen

Das Feuer war am Freitagabend gegen 22 Uhr ausgebrochen. Die Flammen hatten leichtes Spiel. Schnell hatte sich der Brand über eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern, etwa zwei Drittel der Fläche des Schrottplatzes, ausgebreitet. Mehrere Hundert Fahrzeuge, Reifenstapel und Schrottteile standen in Flammen, das Feuer sprang auch auf Werkstätten und Büroräume über. Die Rauchsäule sei zeitweise in Bremen zu sehen gewesen. "Einen Brand solcher Intensität hatten wir die letzten zehn Jahre nicht", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Großbrand in Hatten: Millionenschaden erwartet

Die Feuerwehr war auch am Sonntagmorgen weiter auf dem Gelände aktiv, um Glutnester zu löschen. Bei den Löscharbeiten am Samstag seien zeitweise mehr als 350 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz gewesen. Der Schaden geht der Polizei zufolge in die Millionen. Die Ursache sei unklar. Die Feuerwehr hatte am Samstagnachmittag eine Warnung an die Bevölkerung vor Rauchgasen aufgehoben.

