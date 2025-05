Schüsse bei Verfolgungsfahrt: Polizei hat Verdächtigen im Fokus Stand: 18.05.2025 15:26 Uhr Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei von Bückeburg (Landkreis Schaumburg) nach Minden ist der Fahrer weiter auf der Flucht. Die Polizei hat eine Person im Fokus.

Bei der Person soll es sich um den Fahrer eines Kleintransporters handeln, der sich am Freitagabend in Bückeburg einer Polizeikontrolle entzogen hatte, wie ein Sprecher der Polizei Minden-Lübbecke dem NDR Niedersachsen am Sonntag mitteilte. Weitere Angaben zu dem Verdächtigen machte der Beamte nicht.

Ermittler schießen auf Reifen

Der Fahrer war den Beamten nach einer längeren Verfolgungsfahrt entkommen. Auf seiner Flucht hatte der Mann das Fahrzeug im Mindener Stadtteil Rodenbeck plötzlich gestoppt und war auf ein Betriebsgelände gerannt. Wie die Polizei mitteilte, sei der Unbekannte dort in einen schwarzen Ford Maverick gesprungen und davongefahren. Beamte aus Niedersachsen, die den Flüchtigen zu Fuß verfolgten, schossen auf die Reifen des Wagens, so die Minden-Lübbecke. Die Polizei setzte zudem einen Hubschrauber ein. Dem Unbekannten gelang dennoch die Flucht.

Fahrer lässt 29-Jährige in Transporter zurück

Polizisten beschlagnahmten den Kleintransporter und nahmen eine 29 Jahre alte Frau aus Lübbecke vorläufig fest. Sie hatte als Beifahrerin in dem Kleintransporter gesessen. Der Fahrer hatte die Frau in dem Fahrzeug zurückgelassen. Nach der Befragung auf einer Polizeidienststelle kam die 29-Jährige auf freien Fuß. Die Frau habe auf der Wache keine Angaben dazu gemacht, warum der Mann vor der Polizei geflohen ist, sagte der Polizeisprecher am Sonntag. Die 29-Jährige sei vermutlich eine Bekannte oder Freundin des Flüchtigen, so der Sprecher. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes und zum Verbleib des schwarzen Ford Maverick nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 8 86 60 entgegen.

Unbekannter entzieht sich Polizeikontrolle

Zunächst war der Kleintransporter Zivilfahndern gegen 19.35 Uhr auf der Bundesstraße 83 bei Bückeburg (Landkreis Schaumburg) wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas und flüchtete Richtung Nordrhein-Westfalen. Beamte aus beiden Bundesländern versuchten, den Kleintransporter zu stoppen - ohne Erfolg.

