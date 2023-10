Tempo 80 auf Landstraßen? Verkehrsminister Lies erntet Kritik Stand: 12.10.2023 20:10 Uhr Die Forderung von Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) nach einem Tempo 80 auf Landstraßen stößt auf Kritik. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) und die Opposition im Landtag lehnen die Pläne ab.

Der ADAC hält Tempo 80 auf Landstraßen nicht für notwendig. Straßen sollten so ausgebaut werden, dass sie auch bei Tempo 100 sicher sind. Höchstens punktuell könnte Tempo 80 sinnvoll sein - etwa an Unfallschwerpunkten. Die Opposition im niedersächsischen Landtag winkt ebenfalls ab: Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland liege unter dem EU-Schnitt, so die AfD. Für die CDU-Fraktion ist Lies´Vorschlag nicht zu Ende gedacht. Auf gefährlichen Abschnitten gebe es bereits Tempo-Limits, so Verkehrsexperte Marcel Scharrelmann.

Tempo 80 würde Überholvorgänge minimieren

Im vorigen Jahr hat es auf Niedersachsens Landstraßen 228 tödliche Unfälle gegeben. Zu viele, wie Lies findet. Tempo 80 "würde die Überholvorgänge minimieren und damit eben auch das Unfallrisiko", so der Verkehrsminister. Zusammenstöße mit dem Gegenverkehr sind eine der Hauptursachen für schwere Unfälle auf Landstraßen - allein dadurch seien bundesweit 518 Menschen ums Leben gekommen. In Frankreich habe das Absenken der Höchstgeschwindigkeit von Tempo 90 auf Tempo 80 einen signifikanten Rückgang der Verkehrstoten gebracht.

Lies wünscht sich bundesweite Lösung bei Tempolimit

Am Donnerstag endete die Verkehrsministerkonferenz in Köln. Dort sprachen die Bundesländer über diese Idee. "Am Ende muss es eine Regelung auf Bundesebene geben. Es wäre fatal, wenn es in 16 Ländern 16 unterschiedliche Regelungen gäbe", sagte Lies. Er wünscht sich, dass die Verkehrsminister bis zum Frühjahr ein konkretes Maßnahmenpaket präsentieren. So könnte die Bundesregierung neue Regeln noch innerhalb der aktuellen Legislaturperiode beschließen.

Tempo 80 soll auf einspurigen Landstraßen gelten

Wie so ein Maßnahmenpaket aussehen könnte, ist noch vollkommen unklar. "Einig sind sich die Länder nicht. Es gibt mehrere Varianten", sagte Lies. Eine einheitliche Höchstgeschwindigkeit von Tempo 80 sollte aber nicht für alle Arten von Landstraßen gelten. Lies geht es um solche, die einspurig in jede Fahrtrichtung führen. "Genau für die gilt die Vorstellung, einheitlich Tempo 80 einzuführen, um das Unfallrisiko am Ende zu minimieren." Auf Landstraßen dürfen Autos in der Regel 100 Kilometer pro Stunde fahren, Lkw über 7,5 Tonnen Gewicht 60 Stundenkilometer. Die Sicherheit auf Landstraßen soll laut Beschluss der Verkehrsministerkonferenz von Donnerstag stärker in den Fokus rücken. Dafür soll eine Arbeitsgruppe einberufen werden.

