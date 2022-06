Taxifahren wird teurer in Niedersachsen Stand: 22.06.2022 16:15 Uhr Wie groß der Preissprung wird, hängt von den Kommunen ab - und davon, wann die Preise zuletzt angepasst wurden. Je nach Region können saftige Erhöhungen kommen.

Ein Anstieg von 20 Prozent ist aus Sicht des Gesamtverbandes Verkehrsgewerbe Niedersachsen realistisch. Die Gründe für Preiserhöhungen seien gestiegene Spritpreise, Einnahme-Ausfälle während der Pandemie, der gestiegene Mindestlohn und die hohe Inflation, sagte Harald Gast vom Verband am Mittwoch dem NDR in Niedersachsen. Das Wirtschaftsministerium in Hannover forderte die unteren Verkehrsbehörden nun auf, über die Anträge der Taxiunternehmen zügig zu entscheiden. Wie hoch der Preisanstieg ausfällt, hängt von den Kommunen ab. Die müssen bei Erhöhungen zustimmen.

VIDEO: Spritpreis-Ärger: Genervte Kunden, gestiegene Kosten (7 Min)

In Celle und Leer zahlen Fahrgäste 20 Prozent mehr

In Celle und Leer ging es schnell: Dort sind 20 Prozent höhere Preise bereits beschlossen. In der Stadt und Region Hannover liegt dem Verband zufolge ein Antrag über 20 Prozent Erhöhung vor. Dort waren die Preise erst im vergangenen Jahr erhöht worden. In Regionen, in denen sich länger nichts am Preis getan hat, fordern die Taxiunternehmen mehr: In Hildesheim und Schaumburg sind es etwa 30 Prozent. In Nienburg wären es Gast zufolge sogar 50 Prozent mehr. Für eine Taxifahrt in Nienburg würde das bedeuten: der Grundpreis steigt auf 7,60 Euro. Und der Kilometerpreis von 2 Euro auf 2,60 Euro. Das ist aber noch nicht beschlossene Sache, sagte Gast. Sein Verband stehe momentan im intensiven Austausch mit dem Landkreis, der den geforderten Anstieg als zu hoch empfinde.

