Sturm an Neujahr: Brockenbahn und Fähren fahren nur eingeschränkt Stand: 01.01.2025 14:09 Uhr Das stürmische Wetter an Neujahr sorgt weiter für Einschränkungen in Niedersachsen. Die Brockenbahn fährt nicht bis zum Brocken rauf. Bei den Fährverbindungen zu den Ostfriesischen Inseln gibt es Ausfälle.

Am Neujahrstag verkehren die Fähren zwischen Neuharlingersiel und der Insel Spiekeroog nicht, wie die Nordseebad Spiekeroog GmbH mitteilt. Auch von und in Richtung Borkum fallen nach Angaben der AG "EMS" vier Verbindungen mit dem Katamaran aus. Zudem wurden Fährverbindungen von und nach Borkum um jeweils eine Stunde nach hinten verschoben. Folgen hat der Wind auch im Harz: Bei der Brockenbahn gibt es am 1. Januar keinen Zugverkehr zwischen dem Bahnhof Schierke und dem Brocken. Das teilten die Harzer Schmalspurbahnen mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor für den Oberharz eine amtliche Unwetterwarnung vor extremen Orkanböen ausgegeben. Den gesamten Mittwoch können demnach oberhalb von 1.000 Metern Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde auftreten.

Einschränkungen bei Veranstaltungen

Wegen des Wetterswaren zuvor bereits mehrere Veranstaltungen verschoben oder abgesagt worden: Die Neujahrsschwimmen in Norddeich sowie auf Juist finden jeweils am 2. Januar statt. In Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) wurde die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen ganz abgesagt. Gleiches gilt für die "Open Air Silvesterparty am Meer" in Norden (Landkreis Aurich). Sie war eigentlich für den Silvestertag geplant. Die Sicherheit aller Gäste und Besucher stehe im Vordergrund, hieß es.

VIDEO: Stürmische Silvesternacht vorhergesagt (4 Min)

Abschwächender Wind erst gegen Abend erwartet

Ursache des stürmischen Wetters zum Jahreswechsel ist ein Tief, welches von Irland zur Nordsee zieht. Abschwächenden Wind erwartet der DWD erst ab den Abendstunden des 1. Januars. Bis dahin seien an der Küste schwere Sturmböen, auf den ostfriesischen Inseln sogar orkanartige Böen möglich. In der Nacht zum Donnerstag flaut der Wind laut Prognose ab - dafür wird es dann aber kälter. Oberhalb von 400 Metern ist dann auch leichter Schneefall möglich.

