Sturm an Silvester: Großes Brandrisiko durch fehlgeleitete Raketen Stand: 31.12.2024 17:06 Uhr Die Silvester-Feierlichkeiten dürfte für viele Menschen in Niedersachsen ungemütlich werden. Grund ist das Wetter: Der DWD rechnet mit Sturmböen an der Küste und im Harz. Das hat Folgen für manche Feier.

In Norden (Landkreis Aurich) fällt die "Open Air Silvesterparty am Meer" aus. Grund sei die amtliche Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes, teilte der veranstaltende Tourismus-Service Norden-Norddeich am Dienstag auf seiner Webseite mit. Dies sei keine leichte Entscheidung, aber die Sicherheit aller Gäste und Besucher stehe im Vordergrund, hieß es. Wie in den Vorjahren habe man mit rund 5.000 bis 6.000 Besuchern gerechnet, sagte Eva Krüger-Linzer, die Kurdirektorin aus Norddeich. Sie teilte zudem mit, dass man das traditionelle Neujahrsschwimmen auf den 2. Januar verlegt habe. Gleiches gilt für die Insel Juist. Der Tourismus Service Butjadingen teilte mit, dass das Neujahrsschwimmen in Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) aus Sicherheitsgründen abgesagt sei. Zuvor waren in Schleswig-Holstein mehrere Feuerwerke und Partys abgesagt worden. In Mecklenburg-Vorpommern wurden Veranstaltungen wegen des Sturms verschoben.

Sturm zu Silvester: Orkanböen auf dem Brocken möglich

Der DWD (Deutsche Wetterdienst) erwartet ab dem Nachmittag eine allgemeine Windzunahme. Ab etwa 18 Uhr warnen die Meteorologen vor Wind- und Stumböen zwischen 70 und 100 Kilometern pro Stunde. An der Nordsee sowie im höheren Bergland sind zudem schwere Sturmböen möglich, auf dem Brocken auch Orkanböen mit bis 130 Kilometern pro Stunde. Ausnahmen seien bis Mitternacht das Wendland und die Region Braunschweig - doch auch dort soll es nach Mitternacht zunehmend windig werden.

Fährverkehr von und nach Borkum eingeschränkt

Folgen hat das stürmische Wetter für den Fährverkehr von und in Richtung Borkum: Am 1. Januar fallen nach Angaben der AG "EMS" vier Verbindungen mit dem Katamaran aus. Zudem wurden Fährverbindungen von und nach Borkum um jeweils eine Stunde nach hinten verschoben.

Appell auf Wangerooge: Auf Feuerwerk verzichten

Auf Wangerooge hat die Gemeindeverwaltung angesichts der erwarteten Windstärken dazu aufgerufen, auf das Abfeuern von Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Dies könne ein unkontrollierbares Sicherheitsrisiko darstellen, teilte die Gemeinde via Facebook mit. Zudem bittet die Verwaltung, die Untere Strandpromenade zu meiden. Es seien bereits erhebliche Abbruchkanten vorhanden. Zudem sei gegen Mitternacht mit Hochwasser zu rechnen.

DWD: Wind kann Silvester-Raketen ablenken

Angesichts der Bedingungen mahnt der DWD auch zur Vorsicht beim Umgang mit Silvester-Raketen. Diese könnten durch den Wind abgelenkt werden und Brände oder Verletzungen verursachen, sagte ein Sprecher dem NDR.

Auch am 1. Januar bleibt es lange stürmisch

Ursache des stürmischen Wetters zum Jahreswechsel ist ein Tief, welches von Irland zur Nordsee zieht. Abschwächenden Wind erwartet der DWD erst ab den Abendstunden des 1. Januars. Bis dahin seien an der Küste schwere Sturmböen, auf den ostfriesischen Inseln sogar orkanartige Böen möglich. Am Donnerstag soll sich die Lage weiter entspannen: Dann sollen auch mehrere Stunden Sonnenschein drin sein.

