Streit um Jagdgesetz: Tausende Jäger protestieren in Hannover Stand: 29.01.2025 17:18 Uhr Die Landesregierung will das niedersächsische Jagdgesetz überarbeiten. Die Ausbildung von Jagdhunden am lebenden Tier etwa soll eingeschränkt werden. Die Landesjägerschaft kritisiert das - und ruft zur Demo auf.

von Helmut Eickhoff

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder jede Menge Streit ums niedersächsische Jagdgesetz gegeben. Mitte 2022 war es zuletzt von der damaligen Koalition aus SPD und CDU überarbeitet worden. Hauptstreitpunkt damals: die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht. Jetzt, da Rot-Grün wieder in Niedersachsen regiert, soll das Jagdgesetz ein weiteres Mal novelliert werden, nur dieses Mal mit mehr Augenmerk auf den Tierschutz. Und das sorgt für Unmut bei den Jägern. Mehr als 10.000 Menschen wollen gegen die Pläne von Rot-Grün demonstrieren. Sie wollen sich am Donnerstagvormittag am Schützenplatz in Hannover treffen und dann zum Landtag ziehen.

Kompromiss: Jagdhunde werden weiter am lebenden Tier ausgebildet

Schon im Koalitionsvertrag hatten SPD und Grüne angekündigt, das Jagdgesetz unter die Lupe zu nehmen. Die Ausbildung von Jagdhunden an lebenden Tieren müsse verboten werden, hieß es darin unter anderem. Dem Vernehmen nach waren vor allem in der SPD-Fraktion nicht alle Abgeordneten damit glücklich. Vergangene Woche vor der Demo konnte sich Rot-Grün auf Eckpunkte der Jagdgesetznovelle einigen. Es bleibt erlaubt, Jagdhunde am lebenden Tier auszubilden, jedoch mit Einschränkungen. Zudem will die Regierung Alternativen prüfen. Bis diese gefunden sind, soll es verpflichtend sein, dass nur drei Enten zur Ausbildung und eine Ente zur Prüfung eingesetzt wird. Auch der Einsatz von lebenden Füchsen bei der Ausbildung von Jagdhunden für die Jagd in Fuchsbauten bleibt zunächst erlaubt. Das Ministerium will aber prüfen, ob lebende Füchse nicht durch Dummys ersetzt werden können. Das geschieht etwa in Dänemark.

Landesjägerschaft hält an Demo fest

Auch wenn der rot-grünen Koalition ein Kompromiss gelungen ist, will die Landesjägerschaft an der Demo festhalten. Jäger aus ganz Deutschland werden anreisen. Verschiedene Jagdhornbläsergruppen sollen für lautstarke Untermalung sorgen. Man wolle deutlich machen, "dass der ländliche Raum und die Jagd eine starke Stimme haben! Eine Stimme, die gehört wird", heißt es in einer Pressemitteilung der Landesjägerschaft. Es bleibe dabei: Eine Novelle des Jagdgesetzes sei nicht notwendig. Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) betont, dass es wegen der Novelle drei Treffen mit den Landesjägerschaft gegeben habe. "Dabei sind wir auch bereits auf viele Kritikpunkte eingegangen."

Grüne vermuten ein "Wahlkampfmanöver"

Dass trotz Kompromiss weiterhin protestiert werden soll, hatte Kritik hervorgerufen. Dem Präsidenten der Landesjägerschaft Niedersachsen, Helmut Dammann-Tamke, wird vorgeworfen, den Protest als Wahlkampf-Manöver nutzen zu wollen. "Es kann kein Zufall sein, dass der langjährige CDU-Landtagsabgeordnete Dammann-Tamke zu einer Demonstration gegen Pläne der rot-grünen Landesregierung aufruft", so der Grünen-Landtagsabgeordnete Christian Schroeder. Vollkommen haltlos und zudem ehrenrührig seien diese Vorwürfe, heißt es von der Landesjägerschaft. Der Präsident vertrete die Interessen des Verbandes.

Tierschützer rufen zu Gegendemo auf

Tierschützer haben zur einer Gegendemo am Donnerstag aufgerufen. Sie sprechen sich für eine Überarbeitung des Jagdgesetzes aus. "Große Teile der aktuellen Gesetzgebung stammen noch aus der Mitte des letzten Jahrhunderts", so der Naturschutzbund NABU. Sie spiegelten weder das gesamtgesellschaftliche Ziel "mehr Tierschutz" noch den aktuellen Stand der Forschung in ausreichendem Maße wider. Der Landestierschutzverband wirft der Landesjägerschaft vor, Entscheidungsträger einschüchtern zu wollen. Zudem kritisiert der Verband die rot-grüne Koalition dafür, von den im Koalitionsvertrag vereinbarten Zielen abgerückt zu sein. Das widerspreche den Grundpfeilern der Demokratie.

