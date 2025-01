Stand: 29.01.2025 14:29 Uhr Protest zum neuen Jagdgesetz: Polizei in Hannover rechnet mit Stau

Die Polizei Hannover rechnet am Donnerstagvormittag mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Stadt. Grund dafür seien angekündigte Proteste der Landesjägerschaft und geplante Demonstrationen von Tierschützern. Anlass sei das geplante neue Jagdgesetz. Die Landesjägerschaft kündigte eine Kundgebung auf dem Schützenplatz an, danach ein Demonstrationszug zum Landtag und eine Abschlusskundgebung am Leibnizufer. Parallel soll laut Polizei eine Demonstration von Tierschützern in der Innenstadt stattfinden. Der Bereich der Karmarschstraße, zwischen dem Friedrichswall und der Schmiedestraße, werde für die Versammlungen gesperrt. Daher rät die Polizei allen Verkehrsteilnehmenden in Hannover, sich auf Beeinträchtigungen einzustellen, mehr Zeit für die Fahrten einzuplanen und wenn möglich den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

