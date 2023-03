Steuerdelikte: Finanzministerium plant digitales Meldeportal Stand: 28.03.2023 12:17 Uhr Das niedersächsische Finanzministerium will das Melden möglicher Steuervergehen im Land erleichtern. Dazu soll das Landesamt für Steuern ein digitales Portal entwickeln.

Wann dieses Portal in Betrieb gehen kann, ist unklar, wie ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage sagte. "Ein digitales Meldeportal für Steuerdelikte wurde als Vorhaben in den Koalitionsvertrag aufgenommen, um zur Gleichmäßigkeit der Besteuerung und zur Steuergerechtigkeit beizutragen", so der Ministeriumssprecher.

Baden-Württemberg Vorreiter für Meldeportal

Das Land Baden-Württemberg, das 2021 ein Meldeportal eingerichtet hat, dient Niedersachsen als Vorbild. Man habe die "positiven Erfahrungen" beobachtet, heißt es aus dem Finanzministerium.

