Starkregen sorgt für überflutete Straßen in Meppen

Stand: 25.08.2023 20:13 Uhr

Starkregen, Sturmböen, Hagel - das Wetter hat sich am Freitag turbulent in Niedersachsen gezeigt. In mehreren Landesteilen galten zeitweise Unwetterwarnungen. Betroffen war unter anderem das Emsland.