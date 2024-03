Spargel zu Ostern: Ernte in Niedersachsen beginnt Stand: 18.03.2024 13:51 Uhr Pünktlich zu Ostern dürfte auf einigen Tellern der erste regionale Spargel liegen. Einige Betriebe rund um Hannover und Celle beginnen in dieser Woche mit der Ernte. Nun ist sonniges Wetter entscheidend.

Wie gut die Ernte ausfällt, hänge stark von den aktuellen Wetterverhältnissen ab. "Der Spargel braucht Wärme, damit er wächst," sagte Wiebke Molsen, Sprecherin des Landvolks Niedersachsen. Am Mittwoch beginnt auf dem Hof von Peter Soltau in Eicklingen (Landkreis Celle) die Ernte. Die Arbeiten für die frühen Sorten seien schon im Herbst abgeschlossen worden, sagte der Landwirt dem NDR Niedersachsen. Nun müsse der Spargel nur noch gestochen werden.

Ernte startet vielerorts erst im April

Viele Flächen werden aber auch erst nach Ostern geerntet. So auch im Landkreis Nienburg: Die Ernte bei Spargelbauer Wilhelm Kruse aus Steyerberg wird je nach Wetter erst Anfang April starten. Diese Zeit sei normal, sagte der Landwirt dem NDR Niedersachsen. Nur sei Ostern dieses Jahr eben schon Ende März.

Nasse Felder haben Anbau erschwert

Das Hochwasser zum Jahreswechsel hat einigen Spargelbauern den Anbau in diesem Jahr deutlich erschwert. Auch die Felder von Landwirt Soltau aus Eicklingen standen unter Wasser. Es sei daher herausfordernd gewesen, diese zu bearbeiten, sagte er. Laut Fred Eickhorst, Sprecher und Geschäftsführer der Vereinigung Spargel- und Beerenbauer in Niedersachsen, werde Stangengemüse auf eher sandigen Böden angebaut, auf denen das Wasser gut versickere. Dennoch seien etwa zehn Prozent der Dämme in Niedersachsen noch nicht gepflügt, teilte das Landvolk dem NDR Niedersachsen mit.

Videos 3 Min Land unter auf Äckern: Landwirte bangen um Spargelernte Zwei Drittel der Felder von Spargelbauer Jörg Heuers liegen unter Wasser. Wie gut sie das verkraften, kann er noch nicht sagen. (18.02.2024) 3 Min

23.000 Tonnen Spargel im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Landvolks Niedersachsen 212 Betriebe in Niedersachsen auf 4.365 Hektar Fläche Spargel angebaut. Daraufhin wurden rund 23.000 Tonnen des Stangengemüses gestochen, wie das Landesamt für Statistik mitteilte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.03.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft