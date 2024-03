Stand: 07.03.2024 13:43 Uhr Spargel zu Ostern? Bauern hoffen auf trockenes Wetter

Die Spargelanbauer in Niedersachsen hoffen für die anstehende Erntesaison auf trockenes Wetter. Wenn es in den nächsten Tagen wenig regne und warm bleibe, dann werde es zu Ostern den ersten heimischen Spargel geben, so Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel und Beerenanbauer mit Sitz in Sandhatten bei Oldenburg. Vom Hochwasser seien die Spargelanbauflächen überwiegend nicht betroffen gewesen, so Eickhorst. Das Stangengemüse werde auf eher sandigen Böden angebaut, auf denen das Wasser gut versickere. Wichtig sei, dass auf den Flächen gearbeitet und Spargeldämme gezogen werden könnten. "Wo man nicht arbeiten kann, da wird es noch ein bisschen dauern", betont Eickhorst. Er sei aber zuversichtlich, dass zumindest einige Betriebe zu Ostern Spargel anbieten könnten. Die Prognosen für die kommenden Tage versprächen trockenes Wetter. Viele Landwirte hätten zudem trotz der widrigen Umstände Frühkartoffeln in die Erde gebracht, teilte der Landvolk-Pressedienst mit.

