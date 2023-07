Sexueller Missbrauch? Ermittlungen gegen Ex-Pfleger in Kinderklinik Stand: 13.07.2023 15:32 Uhr Ein ehemaliger Pfleger der Jugendpsychiatrie des Kinder- und Jugendkrankenhauses auf der Bult in Hannover soll Patientinnen sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann.

Der 39-Jährige sitzt seit Mai in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen mehrerer Fälle sexuellen Missbrauchs ermittelt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag mit. Opfer seien mutmaßlich zwei jugendliche Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Die Taten sollen sich in einem Zeitraum von etwa 18 Monaten zugetragen haben - die letzten noch im laufenden Jahr.

Kinderklinik sagt Staatsanwaltschaft Unterstützung zu

Zu den konkreten Vorwürfen wollte sich die Staatsanwaltschaft aus taktischen Gründen nicht äußern. "Die Ermittlungen dauern an", sagte ein Sprecher. Die Ermittler sind dem mutmaßlichen Täter seit vergangenem August auf der Spur. Von der Kinderklinik heißt es, man sei von den Justizbehörden über die Vorwürfe informiert worden. Das Haus unterstütze die Staatsanwaltschaft uneingeschränkt.

