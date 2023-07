Stand: 10.07.2023 08:30 Uhr 85-jähriger Emsländer wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht

Ein 85-jähriger Mann aus dem Emsland muss sich ab Montag vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Er soll ein Kind aus seiner Familie immer wieder sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zwei Fälle von sexuellem Missbrauch und 18 Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch vor. Die Taten sollen zwischen 2011 und 2018 in Twist (Landkreis Emsland) und in Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) geschehen sein. Das Mädchen war in dem Zeitraum sechs bis 14 Jahre alt. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hat die Jugendliche den jetzt 85-Jährigen zwei Jahre später angezeigt. Die beiden haben demnach zeitweise unter einem Dach gelebt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.07.2023 | 06:30 Uhr