Stand: 12.07.2023 15:39 Uhr Schwerer sexueller Missbrauch: 22-Jähriger zu Haft verurteilt

Weil er Anfang Juli 2021 ein siebenjähriges Kind in einem Gebüsch sexuell missbrauchte, ist ein 22 Jahre alter Mann vom Landgericht Hildesheim zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte, muss der Angeklagte wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs für zwei Jahre und zehn Monate in Haft. Vor Gericht äußerte sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft stützte ihren Verdacht gegen den 22-Jährigen unter anderem auf DNA-Spuren. Die Plädoyers wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.07.2023 | 15:00 Uhr