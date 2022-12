Seelze: Feuerwehr rettet blindes Pferd Johnny aus der Leine

Stand: 30.12.2022 15:31 Uhr

Feuerwehrleute haben in Seelze bei Hannover ein blindes Pferd aus der Leine gerettet. Wahrscheinlich war das Tier, sein Name ist Johnny, von einem Böller aufgeschreckt worden und in den Fluss gerannt.