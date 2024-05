Stand: 21.05.2024 06:09 Uhr Rettungskräfte protestieren für kürzere Arbeitszeiten

Beschäftigte kommunaler Rettungsdiensten gehen heute in Hannover für bessere Arbeitszeiten auf die Straße. Die Gewerkschaft ver.di hat zu der Protestaktion aufgerufen. Sie verhandelt zur Zeit mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden in Berlin. Statt wie bisher 48 Stunden Höchstarbeitszeit fordert ver.di, dass die Beschäftigten maximal 42 Stunden pro Woche arbeiten. Nur so könne man neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen und halten, erklärt Annette Klausing von ver.di. Gelinge das nicht, stehe die Notfallversorgung auf dem Spiel. Die Gewerkschaft erwartet zu der Aktion mehr als 100 Beschäftigte. Sie schätzt, dass in Niedersachsen etwa 1000 Menschen im kommunalen Rettungsdienst arbeiten. Der kommunale Arbeitgeberverband Niedersachsen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

