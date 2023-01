Schulstart in Niedersachsen: Viele Schulbusse fallen aus Stand: 09.01.2023 09:14 Uhr In Niedersachsen hat nach den Ferien die Schule wieder begonnen, doch nicht überall fahren die Schulbusse. Besonders im Norden des Bundeslandes ist der Schülerverkehr eingeschränkt.

Grund dafür sind in den meisten Fällen fehlende Busfahrerinnen und Busfahrer. Von den Ausfällen betroffen sind vor allem die Landkreise Verden, Osterholz und Rotenburg. Dort gilt weiterhin ein Notfallfahrplan. Zumindest bis zum Ende der Osterferien solle der aber zuverlässig bedient werden, sagte ein Sprecher des Landkreises Osterholz. Wegen erhöhter Krankenstände fallen auch im Heidekreis Busse aus, teilte der Landkreis am Montag mit. Betroffen seien unter anderem Schulbusse rund um Walsrode.

Personalprobleme auch in anderen Landkreisen

In den meisten anderen Landkreisen ist der Schülerverkehr sichergestellt. Personalprobleme melden zwar unter anderem die Stadtwerke Osnabrück und die Bentheimer Eisenbahn. Der Schülerverkehr laufe aber, heißt von dort. In Braunschweig sei der Schülerverkehr das letzte, was ausfalle, sagte Gisela Noske vom Regionalverband Großraum Braunschweig. Darauf hätten sich die Busunternehmen in der Region geeinigt. In Peine sind die Schulbusse von den fehlenden Busfahrerinnen und -fahrern aktuell ebenfalls nicht betroffen.

