Schüler aus Niedersachsen gewinnen Bundeswettbewerb in Mathe Stand: 09.02.2024 12:26 Uhr Zwei Schüler aus Lehrte und Göttingen haben beim bundesweiten Mathematik-Wettbewerb 2023 des Talentförderzentrums Bildung und Begabung gewonnen. Sie konnten sich gegen rund 1.800 Jugendliche durchsetzen.

Die beiden 18-jährigen Dimitrii Galatenko (12. Klasse) und Johannes Raitz von Frentz (13. Klasse) konnten gemeinsam mit 14 weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern überzeugen, teilte die Studienstiftung mit. Die Gewinner dürfen nun im Sommer gemeinsam mit Weltklasse-Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn forschen, was sonst nur Personen mit Promotion oder Habilitation vorbehalten ist. Außerdem erhalten die Schüler eine finanzielle Förderung. Die Preisverleihung findet voraussichtlich im September statt, hieß es.

Teilnehmer mussten drei Runden bestehen

Für die Teilnahme mussten die Schüler zunächst zwei Hausaufgabenrunden bestehen. In der dritten und letzten Wettbewerbsrunde mussten sie erfahrene Mathematikerinnen und Mathematiker bei einem Fachgespräch überzeugen. Einige Sieger konnten den Bundeswettbewerb bereits zum zweiten oder dritten Mal in Folge für sich entscheiden. "Die Siegerinnen und Sieger der aktuellen Runde haben sich in einem hochkarätigen Wettbewerbsumfeld durchgesetzt. Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder herausragende Talente zu küren, die die Mathematik noch nachhaltig prägen werden", sagte Patrick Bauermann, Leiter der Geschäftsstelle des Bundeswettbewerbs Mathematik.

Die Stiftung Bildung und Begabung richtet den Bundeswettbewerb seit 1970 aus, gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Forschung und Bildung.

VIDEO: Neuerungen beim Mathe-Abi: Nicht leichter, aber verständlicher (2 Min)

