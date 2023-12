Schneefall und Eisregen: Unfälle und Staus wegen Glätte Stand: 05.12.2023 12:24 Uhr Die Wetterlage sorgt in Teilen Niedersachsens weiter für Probleme. Wegen Schneefalls und Glatteis haben sich mehrere Unfälle ereignet - auch auf Autobahnen. Autofahrende sollen ihre Fahrweise weiter anpassen.

Auch aufgrund vieler im Einsatz befindlicher Streufahrzeuge hat sich die Lage bis zum Mittag zwar etwas beruhigt - dennoch kann es aufgrund anhaltenden Schneefalls weiter rutschig auf den Straßen sein. Das gilt auch auf den Autobahnen: Betroffen ist etwa die A1. Nach einem Unfall bei Stuckenborstel (Landkreis Rotenburg) ist die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg nach einem Unfall gesperrt. Auch auf der A7 bei Schneverdingen sowie auf der A27 müssen Autofahrerinnen und Autofahrer besonders aufpassen.

Viele Unfälle im Raum Oldenburg - nur Blechschäden

Bereits in der Nacht und am frühen Morgen war es etwa im Raum Oldenburg aufgrund von Schnee und Schneeregen zu mehreren Unfällen gekommen. Dort gingen bei der Polizei am Morgen zehn Unfallmeldungen ein. Dabei handelte es sich den Angaben zufolge nur um Blechschäden. Einige Straßen mussten gesperrt werden, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Für größere Probleme sorgten die Wetterbedingungen auch auf der B75 im Landkreis Rotenburg. Nachdem sich ein Lkw quer gestellt hatte, war die Strecke zwischen Scheeßel und Lauenbrück am frühen Morgen in beide Richtungen gesperrt.

Glatte Straßen: Drei Schwerverletzte bei Unfällen

Bereits am Montagabend war es zu Glätteunfällen gekommen. Bei Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist am Montagabend ein 19 Jahre alter Autofahrer auf verschneiter Straße schwer verletzt worden. Beim Versuch einem Wildtier auszuweichen, ist sein Auto ins Schleudern geraten. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte. Auf der A28 bei Oldenburg kollidierten auf glatter Fahrbahn ein Kleintransporter und ein Lastwagen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Bahn: Keine Probleme in Niedersachsen

Fernab von Straßen halten sich die Einschränkungen im Verkehr in Grenzen. Bei der Bahn gebe es im Nahverkehr in Niedersachsen keine Probleme, sagte eine Sprecherin am Morgen. Allerdings müssen Reisende nach München mit Ausfällen rechnen, bis zur bayerischen Landesgrenze sollte man aber kommen. Auch im Flugverkehr kommt es wegen des Wintereinbruchs in Bayern zu Einschränkungen: In Hannover wurden heute fünf Abflüge nach München gestrichen. Auch in Bremen und Hamburg fallen entsprechende Flugverbindungen aus.

Regen könnte Situation verschärfen

Meteorologen hatten bereits im Vorfeld angesichts von erwartetem Schneefall und Regen vor Straßenglätte gewarnt. "Wenn die Niederschläge, egal ob Regen oder Schnee, auf die gefrorenen Böden fallen, kann es glatt werden", sagte Anne Wiese, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Bei Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad werden heute bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet, auch Regen ist möglich. Insgesamt herrsche erhöhte Glättegefahr. Ab Mittwoch dürfte sich die Situation entspannen - dann sollen die Temperaturen wieder deutlich über den Gefrierpunkt steigen.

