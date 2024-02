Schmuggelversuche vereitelt: Zoll stellt Dopingmittel sicher Stand: 02.02.2024 11:58 Uhr Der Zoll hat in den vergangenen Tagen mutmaßliche Schmuggelversuche von Dopingmitteln vereitelt. Bei Surwold (Landkreis Emsland) und auf der A28 stellten Einsatzkräfte mehr als 280 Ampullen und Tabletten sicher.

Bei der Kontrolle eines aus den Niederlanden kommenden Autos fanden Zöllnerinnen und Zöllner am Sonntag 82 Einzelpräparate an Dopingmittel. Neben den Ampullen und Tabletten seien die Einsatzkräfte auch auf viele bereits verbrauchte Umverpackungen der Medikamente gestoßen, so Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamtes Oldenburg. Bereits zwei Tage vorher waren Zöllnerinnen und Zöllner auf der A28 auf Dopingmittel gestoßen: Im Kofferraum eines Kleintransporters fanden Einsatzkräfte den Angaben zufolge 200 Tabletten, deren Wirkstoff gegen das Anti-Doping-Gesetz verstößt. Beim Beifahrer fanden die Zöllner zudem drei Gramm Crystal Meth und ein kleines Briefchen Kokain in der Unterhose.

Waffen-Nachbau, Haschisch und Cannabis

Am Samstag kontrollierten Zöllnerinnen und Zöllner ebenfalls auf der A28 einen Reisebus, der aus den Niederlanden gekommen war. Dabei stießen sie auf den Nachbau einer Handfeuerwaffe sowie auf rund 45 Gramm Haschisch und Cannabis. In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min