Sabotage bei Fangversuch: Galloways bei Göttingen weiter frei Stand: 15.09.2023 19:41 Uhr Wieder ist ein Versuch missglückt, die freilaufenden Galloway-Rinder in der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen) einzufangen. Laut Landkreis haben erneut Unbekannte den Fangversuch sabotiert.

Den Angaben zufolge sollen mehrere unbekannte Personen einen Elektrozaun durchtrennt haben. Wie der Landkreis Göttingen mitteilte, waren 18 Rinder auf einer Weide eingezäunt worden. Sie sollten am Freitagmorgen abtransportiert werden. Dazu kam es allerdings nicht: "Helfer waren in der Nähe, als mehrere Personen in der Dunkelheit blitzschnell auftauchten, den Elektrozaun durchtrennten und dann mit Hunden die friedliche Herde auseinander in den Wald trieben", sagte Dirk Otter (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Gleichen. "Wir tun mit vielen ehrenamtlichen Helfern alles, um einer Gefährdung der Bevölkerung und der Tiere entgegenzuwirken", erklärte er. "Solch eine Aktion macht einen einfach fassungslos." Der Landkreis versucht seit Juni, die ausgebüxten und durch das Kreisgebiet streifenden Galloways einzufangen. Laut Landkreis gab es aber bereits mehrfach Störaktionen.

Veterinärdezernentin: Galloways in Ruhe zu lassen

Der Landkreis Göttingen hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Platzverweise gegen den Halter der Tiere und eine weitere Person aus dem näheren Umfeld des Halters erwirkt. "Wir wissen natürlich nicht, wer für die jüngste Aktion verantwortlich ist", sagte die Veterinärdezernentin des Landkreises, Doreen Fragel. Sie rief nun erneut dazu auf, die Tiere in Ruhe zu lassen, um die Fang-Aktionen nicht zu stören.

Galloways richten auf Feldern Ernteschäden an

Die freilaufenden Rinder sind bereits zu einem großen Problem geworden: Auf den Flächen von 13 Landwirten im Landkreis gab es laut Achim Hübner, Geschäftsführer des Landvolk Göttingen, inzwischen Ernteschäden von bis zu 15.000 Euro. Der Besitzer der Galloways weigert sich, seine Rinder einzufangen und wirft dem Landkreis vor, die Tiere zu verschrecken. Veterinärdezernentin Fragel weist diese Vorwürfe strikt zurück, alle Fangversuche liefen ruhig und besonnen ab. Der Landkreis Göttingen will dem Rinderhalter verbieten, weiter Nutztiere zu halten.

