Reederei zahlungsunfähig: Keine Fähre von Emden nach Norwegen mehr Stand: 30.08.2023 18:41 Uhr Die Reederei Holland Norway Lines (HNL) hat einen Zahlungsaufschub beantragt. Alle Fahrten der "MS Romantika" nach Kristiansand sind vorerst abgesagt worden. Die Fähre pendelte mehrmals in der Woche zwischen Emden und Norwegen.

Die "MS Romantika" werde bis auf weiteres nicht mehr in See stechen, teilte das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Groningen mit. Die Reederei stoppte den Ticketverkauf und informierte die rund 400 Mitarbeiter am Mittwochmorgen. Kunden sollten bezüglich Erstattungen mit ihrer Versicherung Kontakt aufzunehmen. Passagiere in Emden, die zurück nach Norwegen wollen, sollten für die Rückfahrt auf andere Fähren oder Flüge ausweichen.

Probleme in Eemshaven für Geldschwierigkeiten verantwortlich

Die niederländische Reederei war wegen Platzmangels aus Eemshaven zum 1. Juni nach Emden gewechselt und wollte dort mindestens bis Ende kommenden Jahres bleiben. Die finanzielle Schieflage von HNL hängt nach Angaben der Reederei unter anderem mit Problemen in Eemshaven zusammen: Immer wieder hätten Frachtschiffe, die Bauteile für Offshore-Windparks transportieren, der Fähre den Liegeplatz streitig gemacht. Dies habe zu Stornierungen der Norwegen-Passage geführt. Das Unternehmen brauche "mehr Zeit, um die finanziellen Verluste vom Anfang des Jahres wieder auszugleichen". Für die Stadt Emden bedeute die Insolvenz einen großen Verlust, sagte Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos). Er hofft, dass die Verbindung wieder aufgenommen werden kann.

