Niedersachsen bekommt direkte Fährverbindung nach Norwegen Stand: 24.03.2023 18:22 Uhr Zwei Häfen in Niedersachsen haben den Zuschlag für eine Fährverbindung nach Kristiansand in Norwegen erhalten. Cuxhaven und Emden haben die niederländische Reederei überzeugt.

Die Reederei Holland Norway Lines (HNL) wird vorübergehend ihre Norwegen-Fährverbindung von Eemshaven nach Niedersachsen verlegen. Das berichtet die "Ostfriesen-Zeitung". Zunächst werde die Fähre ab Mitte April zwischen Cuxhaven und Kristiansand in Norwegen pendeln, teilte die Reederei am Freitag mit. Ab 1. Juni werde der deutsche Fährhafen dann nach Emden verlegt. Eine entsprechende Absichtserklärung sei mit den beteiligten Akteuren unterzeichnet worden.

Engagement in Niedersachsen ist zeitlich begrenzt

Im niederländischen Hafen Eemshaven seien zuletzt Schwierigkeiten aufgetreten, begründete HNL die Verlegung nach Niedersachsen. Immer wieder hätten Frachtschiffe, die Bauteile für Offshore-Windparks transportieren, der Fähre den Liegeplatz streitig gemacht. Dies habe zu Absagen der Norwegen-Passage geführt. Die Reederei HNL will aber nur zeitlich begrenzt in Deutschland bleiben, ab Januar 2024 soll die Fährverbindung Eemshaven-Kristiansand wieder aufgenommen werden. Die Reederei bietet seit April 2022 drei bis vier Fahrten pro Woche mit der "MS Romantika" über die Nordsee zwischen den Niederlanden und Norwegen an.

