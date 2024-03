RAF-Fahndung in Berlin: Festgenommene sind nicht Staub und Garweg Stand: 03.03.2024 13:25 Uhr Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen hat im Zusammenhang mit der Fahndung nach den Ex-RAF-Mitgliedern zwei Männer in Berlin festgenommen. Bei ihnen handele es sich jedoch nicht um Garweg und Staub.

Das bestätigte das LKA dem NDR Niedersachsen. Nun werde ermittelt, inwiefern die Personen in Zusammenhang mit der RAF-Fahndung stehen. Die Suche nach den mutmaßlichen Komplizen von Daniela Klette geht damit weiter.

Fahndung nach Ex-RAF-Mitgliedern: Räume in Berlin durchsucht

Zuvor waren Objekte in der Stadt durchsucht worden. Laut einer LKA-Sprecherin begann der gemeinsame Einsatz von LKA, Bundeskriminalamt (BKA) und der Berliner Polizei heute Morgen gegen 7.30 Uhr. Zunächst hieß es, dass dabei auch Schüsse gefallen seien. Wie das LKA dem NDR Niedersachsen bestätigte, handelte es sich dabei jedoch um Geräusche im Zuge einer Türöffnung. Die Durchsuchungen fanden demnach an einem Gewerbegebiet am Markgrafendamm in Berlin-Friedrichshain statt. Weitere Details nannte das LKA mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen vorerst nicht. Nach Angaben eines Sprechers der Berliner Polizei waren insgesamt 130 Kräfte im Einsatz.

Fahndung mit aktuellen Fotos nach Garweg

Die Ermittlungsbehörden hatten sich am Samstag nach der Festnahme der Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette am vergangenen Montag mit aktuellen Fotos an die Bevölkerung gewandt: Die Bilder zeigten "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Burkhard Garweg", heißt es. Zur Herkunft der Aufnahmen könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen, teilte ein LKA-Sprecher am Samstag gegenüber NDR Niedersachsen mit.

Staatsanwaltschaft: Garweg hat "unter einer Legende gelebt"

Aufgenommen wurden die Fotos laut LKA in den Jahren 2021 bis 2024. Insgesamt sieben aktuelle Aufnahmen wurden veröffentlicht. Auch Hunde sind darauf zu sehen. Ob es sich um Hunde von Burkhard Garweg handelt, sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Fotos würden deutlich belegen, "dass der Beschuldigte Garweg ganz offensichtlich unter einer Legende gelebt hat", sagte Oberstaatsanwalt Koray Freudenberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen könne laut LKA davon ausgegangen werden, dass der 55-Jährige und die mutmaßliche Ex-Terroristin Daniela Klette persönlichen und unmittelbaren Kontakt zueinander hatten. Da die flüchtigen mutmaßlichen Straftäter bewaffnet sein könnten, rät das LKA Niedersachsen dringend davon ab, die Gesuchten selbst anzusprechen. Stattdessen bitten die Ermittler um Hinweise zum Aufenthaltsort von Garweg oder Staub unter der Rufnummer (0511) 98 73-74 00.

