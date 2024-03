Stand: 04.03.2024 20:02 Uhr Suche nach Ex-RAF-Mitgliedern führt Ermittler nach Hessen

Auf der A5 hat es einen weiteren Polizeieinsatz im Zusammenhang mit der Suche nach ehemaligen RAF-Mitgliedern gegeben. Bei dem Einsatz südlich von Darmstadt waren unter anderem Spezialeinsatzkräfte beteiligt, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes Niedersachsen (LKA) mitteilte. Ein Camper sei abgeschleppt worden - Details zu dem Fahrzeug nannte die LKA-Sprecherin am Montag nicht. Verhaftungen oder Festnahmen habe es nicht gegeben. Vor einer Woche war Daniela Klette in Berlin festgenommen worden. Bei der anschließenden Suche nach den zwei weiteren mutmaßlichen Ex-RAF-Mitgliedern Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg wurden mehrerer Gebäude in Berlin durchsucht und ein Bauwagen beschlagnahmt.

