Quote gestiegen: Deutlich mehr arme Menschen in Niedersachsen

Die Armut in Niedersachsen steigt. Das Land ist im Bundesvergleich überdurchschnittlich von Armut betroffen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert, schnell soziale Reformen umzusetzen.

Laut dem aktuellen Armutsbericht des Paritätischen lag die Armutsquote im Jahr 2021 bei 18,3 Prozent und damit noch höher als zunächst prognostiziert. "In Niedersachsen hat die Armutsquote damit im Vergleich zu 2020 um rund vier Prozent zugelegt", heißt es in dem Bericht, der auf Daten des Statistischen Bundesamts beruht. Für Niedersachsen zeige sich, dass die Armutsbetroffenheit der Menschen regional sehr unterschiedlich ausfällt. So liege der Wert im Umland von Hannover mit 15,1 Prozent deutlich unter dem Landesdurchschnitt, in Ostfriesland mit 21,1 Prozent und in den Landkreisen Goslar, Osterode am Harz, Göttingen und Northeim liegt die Quote dagegen weit darüber. Spitzenreiter sei die Landeshauptstadt Hannover mit 22,9 Prozent.

"Kindergrundsicherung muss zügig kommen"

"Eine nachhaltige Bekämpfung von Armut findet in Deutschland nach wie vor nicht statt", sagt Kerstin Tack, Vorsitzende des Paritätischen Niedersachsen. Trotz des großen Reichtums in der Gesellschaft grassiere die Armut in Deutschland. Die Krisen der vergangenen drei Jahre hätten die Not der Menschen weiter verschärft. "Dieser sozialen Ungleichheit muss die Politik mit entsprechenden sozialen Reformen entschlossen begegnen. Die zeitnahe Einführung einer auskömmlichen Kindergrundsicherung wäre ein erster, wichtiger Schritt hin zu einer gerechteren Gesellschaftsstruktur."

Paritätischer fordert höheres BAföG

Auch die Armutsbetroffenheit von Kindern und Jugendlichen ist dem Bericht zufolge noch einmal gestiegen: Hier betrage die Quote 21,3 Prozent, die Armutsquote von Alleinerziehenden stieg demnach auf 42,3. Von zentraler Bedeutung seien eine "spürbare Anhebung der Regelsätze im Bürgergeld und in der Altersgrundsicherung von jetzt 502 auf 725 Euro" und eine existenzsichernde Anhebung des BAföG, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider.

Arm ist, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland hat

Um die Verbreitung von Armut zu messen, nutzt der Paritätische die sogenannte relative Einkommensarmut als Indikator. Dieser in einer EU-Konvention festgelegten Größe zufolge ist ein Mensch arm, wenn sein Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland beträgt. Mitgezählt werden dabei alle Nettoeinkünfte, also etwa Lohn, Rente, Wohngeld, Kindergeld oder Hartz IV. Um Haushalte unterschiedlicher Größe vergleichbar zu machen, wird ein Pro-Kopf-Wert ermittelt.

