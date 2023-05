Polizei bewacht Schule in Vechta wegen möglicher Bedrohungslage Stand: 23.05.2023 12:43 Uhr Wegen zweideutiger Graffiti bewacht die Polizei derzeit die Ludgerusschule in Vechta. Laut Schulleiter lassen sich Symbolik und Schriftzüge als angedrohter Amoklauf bewerten.

Unbekannte hatten am Wochenende 24 Graffiti an die Oberschule und eine angrenzende Sporthalle gesprüht. Es handelt sich um Flammen und martialische Symbole, aber auch um Textausschnitte des 2017 verstorbenen US-Rappers Lil Peep. Übersetzt steht an den Gebäuden etwa: "Willkommen in der Hölle" und "Bist du eine Schule, dann will ich ein Kind in dich schießen". Die Schmierereien lassen sich laut Schulleiter Clemens Feldhaus auch als angedrohter Amoklauf bewerten. Deshalb schaltete er die Polizei ein.

Polizei hat noch keine Hinweise auf den Täter

Die Polizei nimmt den Vorfall ernst. Sie ermittelt nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Bedrohung. Die Schultür bleibt verschlossen: Wer rein will, muss klingeln. Einsatzkräfte sind diese Woche an der Schule präsent - sowohl in Zivil als auch mit Streifenwagen. Den Schülerinnen und Schülern sei freigestellt, ob sie zum Unterricht erscheinen, so der Direktor. Panik gebe es nicht, eher Besorgnis, so Feldhaus. Vor allem bei den Eltern. Wer die Graffiti gesprüht hat, ist noch unklar, teilte die Polizei mit. Wer Hinweise hat, solle sich unter Telefon (04441) 94 30 bei der Polizei Vechta melden.

