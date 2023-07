Polizei Niedersachsen will landesweit mit Drohnen arbeiten Stand: 11.07.2023 07:00 Uhr Niedersachsens Polizei will künftig flächendeckend mit Drohnen arbeiten - zum Beispiel, um nach Vermissten zu suchen, Tatorte zu dokumentieren oder Einsätze zu koordinieren.

Dafür wurde die Zahl der Drohnen in den vergangenen Jahren auf nun 21 Geräte aufgestockt, wie das Innenministerium in Hannover auf Anfrage mitteilte. Im Jahr 2020 hatte das Land erst über drei Drohnen verfügt. Die Aufstockung des Bestands bedeutet allerdings noch nicht, dass die Polizei überall im Land auf die Geräte zugreifen kann. Denn die Drohnen stehen bisher nur der Zentralen Polizeidirektion in Hannover sowie den Polizeiinspektionen Harburg und Wilhelmshaven zur Verfügung.

Drohnen sollen überall kurzfristig einsatzbereit sein

Derzeit werde die flächendeckende Stationierung in den Polizeidirektionen vorbereitet, um die Drohnen auch kurzfristig einsetzen zu können, erklärte das Ministerium. Neben der Zentralen Polizeidirektion gibt es in Niedersachsen sechs regionale Polizeidirektionen: in Hannover, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Göttingen und Braunschweig. Ob noch mehr Drohnen angeschafft werden, ist offen. "Eine unmittelbare Erhöhung des Bestands ist nicht geplant", so das Ministerium. Die Polizei beobachte aber die technische Weiterentwicklung. Mögliche weitere Beschaffungen würden dann im Einzelfall geprüft.

