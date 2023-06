Stand: 14.06.2023 20:48 Uhr Demente 85-jährige Seniorin aus Schortens gefunden

Die seit Montagabend vermisste Seniorin aus Schortens (Landkreis Friesland) ist wieder da. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die 85-Jährige in der Nähe von Schortens wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei Jever hatte die Frau unter anderem mit einem Hubschrauber und fünf Hunden der Rettungshundestaffel Weser-Ems gesucht. Nachdem der Rollator der Vermissten am Nachmittag gefunden wurde, wurde in dem unmittelbaren Nahbereich mit einer Drohne das Gelände abgesucht. Dabei fand die Polizei die 85-Jährige liegend auf einer Grünfläche. Die Vermisste war ansprechbar und wurde ärztlich versorgt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.06.2023 | 09:30 Uhr