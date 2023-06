Parteitag: CDU in Niedersachsen beschließt Strukturreform Stand: 23.06.2023 22:25 Uhr Niedersachsens CDU hat auf dem Landesparteitag in Bad Fallingbostel (Heidekreis) eine sogenannte Strukturreform beschlossen. Die Partei will ihre Präsenz vor Ort stärken. Der Beschluss fiel einstimmig.

von Torben Hildebrandt

"Mit der Strukturreform haben wir das Fundament für den zukünftigen Erfolg gegossen", sagte CDU-Landeschef Sebastian Lechner. Man wolle vor Ort präsenter werden. 2027 ist in Niedersachsen Landtagswahl. Nach der Wahlniederlage im vergangenen Jahr musste die CDU den Gang in die Opposition antreten und das schlechteste Ergebnis seit den 50er-Jahren verdauen. Als eines der wichtigsten Themen der kommenden Monate bezeichnete Lechner die Inflation. Hinter dem Protest vieler Menschen stecke die Angst, abzurutschen, so der CDU-Landesvorsitzende.

CDU: Niedersachsen auf der Narkose-Station

Lechner betonte, dass seine Partei Vertrauen zurückgewinnen müsse. "Wir sind erfolgreich gestartet, unsere Fraktion ist die treibende Kraft im Landtag, aber die Umfragen sind für uns noch nicht so, wie wir uns das wünschen würden", sagte der Landeschef am Freitagabend laut Mitteilung. Lechner nutzte den Parteitag auch, um die rot-grüne Landesregierung zu attackieren. Er warf SPD-Ministerpräsident Weil Stillstand vor, die Landesregierung habe Niedersachsen förmlich auf die Narkose-Station gelegt, so Lechner.

Landesparteitag als Zwischenetappe

In den vergangenen Monaten ist viel passiert: Der glücklose Parteivorsitzende und Spitzenkandidat Bernd Althusmann zog sich zurück. Sebastian Lechner übernahm das Ruder. Mit seinem neuen Generalsekretär Marco Mohrmann will er die Niedersachsen-CDU wieder auf Kurs bringen. Der Mini-Parteitag, der am Freitagabend in Bad Fallingbostel begonnen hat, ist dabei eine Zwischenetappe.

Ab 2024 jedes Jahr Wahlkampf

"Das wird ein Arbeitsparteitag", betont der Landesvorsitzende Lechner. "Wir wollen dieses Jahr nutzen, um ein Fundament zu gießen." Generalsekretär Mohrmann drückt es ähnlich aus: "Wir müssen dieses Jahr nutzen, um uns effizienter aufzustellen." Hintergrund: Im laufenden Jahr finden keine Wahlen statt - bevor ab 2024 jedes Jahr Wahlkampf angesagt ist.

CDU will Parteikasse füllen

In Bad Fallingbostel geht es auch darum, die Parteikasse fit zu machen für die anstehenden Kampagnen. Wegen Änderungen bei der Parteienfinanzierung, weniger Mitgliedern und der allgemeinen Kostensteigerung steht die Landes-CDU finanziell unter Druck. Zum ersten Mal seit 1998 soll deswegen die Umlage erhöht werden, die die CDU-Kreisverbände an die Parteispitze in Hannover zahlen. Zudem ist im Gespräch, dass die CDU-Kreisverbände enger zusammenarbeiten und sich Aufgaben teilen.

"Schwierige Diskussionen" und "gutes Gefühl"

Nicht alle an der CDU-Basis sind begeistert, CDU-Generalsekretär Mohrmann spricht von "schwierigen Diskussionen". In den vergangenen Wochen hat er seinen Mitgliedern vor Ort die geplanten Parteireformen immer wieder erklärt. "Ich war in allen möglichen Verbänden quer durch Niedersachsen unterwegs", sagt Mohrmann. Inzwischen habe er ein "gutes Gefühl".

